قيادي حوثي يقتل مواطناً بالرصاص الحي أمام زوجته وأطفاله

فهمي محمد (صدى):
أقدم أحد قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية، على قتل مواطن بالرصاص الحي في عمران، شمالي اليمن، أمام زوجته وأطفاله بعد قيامه بالتهجم على البيت واقتحام منزله.
وأكدت مصادر محلية، أن قياديا حوثيا يدعى فيشي بن زايد دروان مشرف منطقة خيوان أقدم مع مرافقيه على اقتحام منزل المواطن عبدالله صادق العصيمي وقتله بالرصاص الحي والمباشر أمام زوجته وأطفاله دون أسباب تذكر.
وأضافت المصادر، أن المشرف الحوثي ومرافقيه بعد ارتكاب الجريمة غادروا المكان تاركين وراءهم جثة هامدة أمام نساء وأطفال لا يملكون من أمرهم شيئا.