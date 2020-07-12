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قيادي حوثي يقتل مواطناً بالرصاص الحي أمام زوجته وأطفاله

Time منذ 7 دقائق
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قيادي حوثي يقتل مواطناً بالرصاص الحي أمام زوجته وأطفاله

فهمي محمد (صدى):
أقدم أحد قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية، على قتل مواطن بالرصاص الحي في عمران، شمالي اليمن، أمام زوجته وأطفاله بعد قيامه بالتهجم على البيت واقتحام منزله.

وأكدت مصادر محلية، أن قياديا حوثيا يدعى فيشي بن زايد دروان مشرف منطقة خيوان أقدم مع مرافقيه على اقتحام منزل المواطن عبدالله صادق العصيمي وقتله بالرصاص الحي والمباشر أمام زوجته وأطفاله دون أسباب تذكر.

وأضافت المصادر، أن المشرف الحوثي ومرافقيه بعد ارتكاب الجريمة غادروا المكان تاركين وراءهم جثة هامدة أمام نساء وأطفال لا يملكون من أمرهم شيئا.

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أحدث التعليقات

محمد سليم عوض معابره/ الاردن
الله يرحمه ويغفره ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ويلحقه بالصالحين ويحشره مع الانبياء والشهداء ووالده رحمة الله عليه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سامعين يابنات متصل باالواتس ليل ونهار هذي بطلوها😂😂😂😂😂
زعيم اااسيا
حنا حاول جاهدين تعليمكم فنون التعامل الاحترافي لكن العالمي الاول حقك ليه راصد مكافائات ضخمه عند هزيمة الزعيم العالمي الحقيقي هي كلها ٣نقاط لكن المساكين لهم من ٢٤نوفمبر مضغوطين
S3OOd
والله يا صدى لا اخبارزينه ولا إملاء زين كل المواضيع فيها حروف ضايعة وكلمات مالها معنى .
عنتر فاضي جيبه
الله لا يبلانا .. نسال الله العفو والعافيه

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