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القبض على تشكيل عصابي دخلوا منزل مقيم واحتجزوا أسرته بالرياض

Time منذ ساعة
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القبض على تشكيل عصابي دخلوا منزل مقيم واحتجزوا أسرته بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الأحد، من القبض على تشكيل عصابي دخلوا منزل مقيم واحتجزوا أسرته وسرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية

ومن جانبه، صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة، تمكنت - بفضل الله -، من القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من ثمانية أشخاص (ستة مواطنين واثنين من الجنسية الأثيوبية مخالفين لنظامي الإقامة والعمل)، لتورطهم بدخول منزل مقيم بحي المنار في الرياض من خلال انتحالهم صفة رجال أمن واحتجازه وأفراد أسرته، وسرقة خزنة بها مبلغ مالي يقدر ب (2.300.000) ريال، ومصوغات ذهبية بقيمة (250.000) ريال، وقد تم القبض عليهم بإحدى الاستراحات بحي القادسية.

وضبط بحوزة أحدهم مبلغ (35.000) ريال، وأربعون قطعة (مصوغات ذهبية) و (28.000) قرص امفيتامين المخدر، وقطع من مادة الحشيش المخدر، و (6) قوارير مسكر، و (15) جهاز جوال، و (3) كاميرات، وجهاز اتصال لاسلكي، و (8) أسلحة نارية متنوعة، وكمية من الأظرف النارية الفارغة.

كما ضُبطت المركبة المستخدمة في الحادثة، وجرى إيقاف المتهمين جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

المليليح
ياعزيزي الأهلي قبل ثلاث مواسم تقريبا اخذ من الطواقي ثلاث بطولات في موسم واحد الدوري وكأس الملك والسوبر عمرها ما صارت في تاريخ كرة القدم والاهلي دق الهلال ١٢ صفر والاهلي دق الطواقي خمسة مرتين وجاي تقول احرم الأهلي ياخي ما احرم الأهلي من البطولات اما الهلال الا التحكيم حتى إعلام الهلال الكذاب يقول في المباراة انظلم الأهلي عمركم ما اخذتوا بطولة نزيهه من داخل الملعب
صالح شحاتة عفيفي العقبي
سامحكم الله سن ال ٥٠ سنة ليس بالكبير كان اختياركم لهذا السن غير موفق لم يسبق لي الحج من قبل وقبلت العمل بالسعودية من اجل الحج سامحكم الله
المليليح
ياطواقي ماجد عبدالله أهدافه بالرأس مع المنتخب ٣٣ هدف بالرأس فقط وأسطورة الغفله سامي سجل بكل أعضاء جسمه مع المنتخب ٢٤ هدف وجاي تقارن هههههههههه أهداف ماجد بالرأس فقط تسوي مسيرة سامي الكروية هههههههه
حمدي نصيف السباعي المرسي
يا رب
حمدي نصيف السباعي المرسي
يا رب

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