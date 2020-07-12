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"التأمينات" توضح آلية الدعم وشروط استحقاق صرف التعويض للفترة الإضافية

Time منذ 19 دقيقة
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"التأمينات" توضح آلية الدعم وشروط استحقاق صرف التعويض للفترة الإضافية

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، آلية الدعم والأنشطة المستحقة وشروط استحقاق صرف التعويض للفترة الإضافية، بناء على ما قررته اللجنة المفوضة بالأمر الملكي الكريم، الخاصة بوضع الضوابط وشروط الاستحقاق والتي تضم كلا من وزارات المالية الاقتصاد والتخطيط الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت المؤسسة أن الدعم لدفعة شهر أغسطس سيكون بنفس آلبة آشور الدعم السابقة، حيث سيتم صرف التعويض لجميع المستفيدين المسجلين حاليا في سجلات سائد حسب المعتاد في اليوم الأول من الشهر ووفقا لنسبة الدعم الحالية، أما فيما يخص الدعم لدفعة شهر سبتمبر فسوف تكون نسبة الدعم للمنشآت الأقل تضررة 50% كحد اقصى من العاملين السعوديين، على أن يستمر الدعم بنسبة 70% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت العاملة في الأنشطة الأكثر تضررة والتي تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الخدمات الشخصية الأخرى.

وبينت أنه يلزم على المنشآت الأقل تضررة خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين في المنشاة اعتبارا من الأول من أغسطس وقبل الخامس عشر من شهر أغسطس وذلك من خلال حساب المنشاة في نظام التأمينات أون لاين، وفي حال عدم الالتزام بذلك سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشاة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية، كما يجوز لصاحب العمل استبعاد أي من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة للعمل.

وأشارت إلى أن عودة العامل المدعوم للعمل بشكل كامل وبساعات العمل الكاملة لا تؤثر على استحقاق صرف التعويض، بشرط أن يقوم صاحب العمل يصرف المبلغ المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.

وفي ختام تصريحها، أكدت التأمينات الاجتماعية على أن مبلغ التعويض المصروف للعامل سيخضع لنفس آلية تحديد مبلغ التعويض في نظام ساند، بحيث يكون مبلغ التعويض 50% من الأجر المسجل لدي التأمينات للعامل الذي استفاد من الدعم للثلاثة أشهر السابقة. كما أكدت على أن اللجنة ستقوم بتحديث قائمة المنشآت الأكثر والأقل تضررة والمستثناة من الدعم بشكل دوري والإعلان عنها في حينه، وستستمر اللجنة بمراجعة المستجدات على ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمستجدات على القرارات الحكومية بشأن الإجراءات الاحترازية المكافحة انتشار فيروس كورونا واتخاذ القرارات اللازمة.

يأتي ذلك وفقا للأمر الملكي الكريم بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتاثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، ووفقا للأمر الملكي الكريم بتمديد فترة الدعم لمدة ثلاثة اشهر إضافية على أن تكون نسية الدعم بحد أقصى 70% من العاملين السعوديين في المنشآت الأكثر تضررة من الجائحة و50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت الأقل تضررة لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة.

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أحدث التعليقات

محمد سليم عوض معابره/ الاردن
الله يرحمه ويغفره ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ويلحقه بالصالحين ويحشره مع الانبياء والشهداء ووالده رحمة الله عليه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سامعين يابنات متصل باالواتس ليل ونهار هذي بطلوها😂😂😂😂😂
زعيم اااسيا
حنا حاول جاهدين تعليمكم فنون التعامل الاحترافي لكن العالمي الاول حقك ليه راصد مكافائات ضخمه عند هزيمة الزعيم العالمي الحقيقي هي كلها ٣نقاط لكن المساكين لهم من ٢٤نوفمبر مضغوطين
S3OOd
والله يا صدى لا اخبارزينه ولا إملاء زين كل المواضيع فيها حروف ضايعة وكلمات مالها معنى .
عنتر فاضي جيبه
الله لا يبلانا .. نسال الله العفو والعافيه

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