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بالفيديو.. " المطلق " يروي قصة رجل أساء الظن فارتفع عنده الضغط

Time منذ 31 دقيقة
Views 1470
بالفيديو.. " المطلق " يروي قصة رجل أساء الظن فارتفع عنده الضغط

عادل الحربي (صدى):
أكد الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، أن سوء الظن مرض مُقلق ومُتعب، والوقاية من سوء الظن تأتي بأمرين.

وأضاف خلال برنامج "فتاوى" المذاع على القناة السعودية، إن " الأمر الأول هو أن تحب الناس وتحملهم على المحمل الطيب وتخلي قلبك نظيف، هذا يقطع سوء الظن، ويجب أن تظن خير بالناس " .

وأردف: " الأمر الثاني هو عمل عفو عام على جميع الناس، وتقول يارب أن أعفو عن جميع الناس، اللهم لا تعذب مسلمًا بسببي، فهذه أشياء تساعد في الوقاية من سوء الظن " .

وأكمل: " أما العلاج فعندنا وسائل له، أولًا أنه يعلم الإنسان أن سوء الظن من مداخل الشيطان الذي يريد إيقاع العدواة والبغضاء بين الناس، وثانيًا أن يعلم الإنسان أن سوء الظن يجلب له القلق ويترتب عليه ذنوب كثيرة بسبب دوافع الانتقام وغيرها " .

وروى "المطلق" قصة "رجلين ذهبا لزيارة ثالث يمشي بالنميمة وهو مايدري"، وقال لهما " فلان جاء قبل يومين وتحدث عليكم بالسوء، فكان رد فعل أحدهما أن قال الله يغفرله والثاني غضب من هذا الكلام"، فالثاني الذي غضب منه ارتفع ضغطه.

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أحدث التعليقات

محمد سليم عوض معابره/ الاردن
الله يرحمه ويغفره ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ويلحقه بالصالحين ويحشره مع الانبياء والشهداء ووالده رحمة الله عليه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سامعين يابنات متصل باالواتس ليل ونهار هذي بطلوها😂😂😂😂😂
زعيم اااسيا
حنا حاول جاهدين تعليمكم فنون التعامل الاحترافي لكن العالمي الاول حقك ليه راصد مكافائات ضخمه عند هزيمة الزعيم العالمي الحقيقي هي كلها ٣نقاط لكن المساكين لهم من ٢٤نوفمبر مضغوطين
S3OOd
والله يا صدى لا اخبارزينه ولا إملاء زين كل المواضيع فيها حروف ضايعة وكلمات مالها معنى .
عنتر فاضي جيبه
الله لا يبلانا .. نسال الله العفو والعافيه

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