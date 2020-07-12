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تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم سمير علي بشير

Time منذ 27 دقيقة
Views 1468
تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم سمير علي بشير

الرياض (صدى):
أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم / سمير علي بشير -لبناني الجنسية- يحمل إقامة رقم (2253626820)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه, بتاريخ 15 / 11 / 1441هـ وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها, فقد حُدد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 / 12 / 1441هـ الساعة (الحادية عشرة صباحاً).

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد , وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية , والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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أحدث التعليقات

محمد سليم عوض معابره/ الاردن
الله يرحمه ويغفره ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ويلحقه بالصالحين ويحشره مع الانبياء والشهداء ووالده رحمة الله عليه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سامعين يابنات متصل باالواتس ليل ونهار هذي بطلوها😂😂😂😂😂
زعيم اااسيا
حنا حاول جاهدين تعليمكم فنون التعامل الاحترافي لكن العالمي الاول حقك ليه راصد مكافائات ضخمه عند هزيمة الزعيم العالمي الحقيقي هي كلها ٣نقاط لكن المساكين لهم من ٢٤نوفمبر مضغوطين
S3OOd
والله يا صدى لا اخبارزينه ولا إملاء زين كل المواضيع فيها حروف ضايعة وكلمات مالها معنى .
عنتر فاضي جيبه
الله لا يبلانا .. نسال الله العفو والعافيه

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