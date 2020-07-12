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"الصندوق العقاري" ينظم ورشة عمل تعريفية بنظام الوساطة العقارية

Time منذ يومين
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"الصندوق العقاري" ينظم ورشة عمل تعريفية بنظام الوساطة العقارية

الرياض (صدى):
نظم صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان -عبر الاتصال المرئي-, ورشة عمل تعريفية عن نظام الوساطة العقارية لعدد من الوسطاء العقاريين من مناطق المملكة كافة،  قدمها مدير إدارة تطوير أعمال الخدمات الرقمية بالصندوق تركي الدهمش ومدير إدارة البيع في وكالة التطوير العقاري بندر الحسن.

وعرّفت ورشة العمل، الوسطاء العقاريين المسجلين في منصة إيجار بمشروع "نظام الوساطة العقارية "وأهدافه المستقبلية وكيفية التسجيل في النظام، كما استعرضت آلية عمل المكاتب والوسطاء العقاريين ودورهم التسويقي في تمكين وتعريف المستفيدين بمنتج الوحدات تحت الإنشاء  لمشاريع "الإسكان"، وذلك بعد تحويل المستفيد المسجل في منصة "سكني" والمؤهل للدعم السكني لهم عبر نظام تقني عالي الدقة.

ويهدف نظام الوساطة العقارية إلى تمكين الوسطاء العقاريين وملاك المكاتب العقارية المؤهلين وبشكل احترافي من تسويق منتج الوحدات السكنية لمشاريع "الإسكان"، بما يضمن توفير المعروض العقاري لمستفيدي الدعم السكني، وتسهيل رحلة المستفيد في البحث عن منتج الوحدات تحت الإنشاء في جميع مناطق المملكة. وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويؤدي إلى تمكين المستفيدين من الحصول على المسكن الملائم بكل يسر وسهولة.

وتأتي الورشة التعريفية كمرحلة أولية لإطلاق المشروع عبر نظام تقني يهدف إلى متابعة وإدارة فرص المنتجات مع الممولين والاستفادة من بيانات المستفيدين لإعداد الدراسات حول المعروض العقاري وتأهيل وتطوير قدرات العاملين بالقطاع العقاري، إضافة إلى استخدامه كأداة توعوية عن برامج الإسكان في المملكة.

مما يذكر أن مشروع نظام "الوساطة العقارية" يمر بأربعة مراحل بدأت المرحلة الأولى بورشة العمل التعريفية بهدف استقطاب الوسطاء العقاريين وتعريفهم بالمشروع، تليها مرحلة التسجيل واستكمال الإطار القانوني والإجرائي، بينما المرحلة الثالثة تأهيل الوسطاء وتدريبهم على الأنظمة والمواد التسويقية لتأتي المرحلة الأخيرة المتمثلة في التنفيذ والإطلاق الرسمي للمشروع.

ويمكن للوسيط العقاري التسجيل أو الاستفسار عن مشروع "نظام الوساطة العقارية" عبر التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

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أحدث التعليقات

فارس
هذا الامير الذي كتبه فيه شعر من ضمن الابيات العسكريه من عقب منصور لو زادو رواتبها
الزهراني
اختي الكريمة اسال الله ان يشفيك تواصلي معي باذن الله ادلك على شيخ له خبرة كبيرة في هذا المجال
ام يوسف
الموية التي تشربين منها اقراى عليها الغاتحة واية وخواتيم البقرة وايه الكرسي ويس والمعوذات والشرح ولاتشربي ماء غيره في كل شيء حتى الشاي اطبخي في الموية هذه وكلما تخلص الموية المقروء عليها اعيدي القراءة خلال شهر إلى شهربن راح يذهب اي أذى روحي في جسمك عن تجربة
ام يوسف
الموية التي تشربين منها اقراى عليها الغاتحة واية وخواتيم البقرة وايه الكرسي ويس والمعوذات والشرح ولاتشربي ماء غيره في كل شيء حتى الشاي اطبخي في الموية هذه وكلما تخلص الموية المقروء عليها اعيدي القراءة خلال شهر إلى شهربن راح يذهب اي أذى روحي في جسمك عن تجربة
ام يوسف
الموية التي تشربين منها اقراى عليها الغاتحة واية وخواتيم البقرة وايه الكرسي ويس والمعوذات والشرح ولاتشربي ماء غيره في كل شيء حتى الشاي اطبخي في الموية هذه وكلما تخلص الموية المقروء عليها اعيدي القراءة خلال شهر إلى شهربن راح يذهب اي أذى روحي في جسمك عن تجربة

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