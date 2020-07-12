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بالفيديو.. العبدالعالي يكشف موعد عودة المواطن لعمله بعد الإصابة

Time منذ ساعة
Views 2148
بالفيديو.. العبدالعالي يكشف موعد عودة المواطن لعمله بعد الإصابة

الرياض (صدى):
كشف المتحدث بإسم وزاة الصحة محمد العبدالعالي عن موعد عودة المصاب بكورونا إلى العمل، بأنه من المفترض العودة بعد المدة المقررة ما لم يكن هناك أمر طبي بأن الشخص يحتاج لوقت آخر .

وأوضح العبدالعالي ردا على سؤال بهذا الشأن بأن الإجازات المرضية الإستثنائية التي تمنح خلال هذة الفترة عبر الإتصال الإلكتروني لمدة 14 يوم ، متي ينتهي وقتها يعود المواطن لمواصلة عمله.

وتابع متحدث وزارة الصحة بأن الأصل هي الإجازة المقررة أو تمديدها في حال إحتاج المريض لوقت أطول وهذا يعود الى الطبيب المختص، لكن الأساس العودة للعمل بعدها.

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أحدث التعليقات

محمد سليم عوض معابره/ الاردن
الله يرحمه ويغفره ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ويلحقه بالصالحين ويحشره مع الانبياء والشهداء ووالده رحمة الله عليه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سامعين يابنات متصل باالواتس ليل ونهار هذي بطلوها😂😂😂😂😂
زعيم اااسيا
حنا حاول جاهدين تعليمكم فنون التعامل الاحترافي لكن العالمي الاول حقك ليه راصد مكافائات ضخمه عند هزيمة الزعيم العالمي الحقيقي هي كلها ٣نقاط لكن المساكين لهم من ٢٤نوفمبر مضغوطين
S3OOd
والله يا صدى لا اخبارزينه ولا إملاء زين كل المواضيع فيها حروف ضايعة وكلمات مالها معنى .
عنتر فاضي جيبه
الله لا يبلانا .. نسال الله العفو والعافيه

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