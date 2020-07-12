بالفيديو.. المياه تتساقط فوق رؤوس المسافرين داخل الطائرة

موسكو (صدى):
فوجئ ركاب طائرة على متن رحلة جوية روسية، بتساقط المياه داخل مقصورات الطائرة، ما اضطرهم إلى فتح مظلاتهم.
وأقلعت الرحلة من مدينة خاباروفسك شرق روسيا، في اتجاه مدينة سوتشي غرب البلاد، وفقًا لموقع ”LADbible“ الإخباري.
وصوّر الركاب، بعض المقاطع والصور التي تظهر المسافرين وهم يحاولون إيواء أنفسهم تحت المظلات، و يحاول آخرون الوصول إلى سقف الطائرة وإيقاف تسريبات المياه.
وفتحت الخطوط الجوية الروسية، تحقيق في الحادث؛ لتحديد سبب تسريب المياه، فيما تثار الشكوك بأن السبب يرجع إلى تعطل نظام تكييف الهواء على الطائرة، وهي من طراز ”بوينج 747″.