نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. المياه تتساقط فوق رؤوس المسافرين داخل الطائرة

Time منذ يوم
Views 2342
Comment 3
بالفيديو.. المياه تتساقط فوق رؤوس المسافرين داخل الطائرة

موسكو (صدى):
فوجئ ركاب طائرة على متن رحلة جوية روسية، بتساقط المياه داخل مقصورات الطائرة، ما اضطرهم إلى فتح مظلاتهم.

وأقلعت الرحلة من مدينة خاباروفسك شرق روسيا، في اتجاه مدينة سوتشي غرب البلاد، وفقًا لموقع ”LADbible“ الإخباري.

وصوّر الركاب، بعض المقاطع والصور التي تظهر المسافرين وهم يحاولون إيواء أنفسهم تحت المظلات، و يحاول آخرون الوصول إلى سقف الطائرة وإيقاف تسريبات المياه.

وفتحت الخطوط الجوية الروسية، تحقيق في الحادث؛ لتحديد سبب تسريب المياه، فيما تثار الشكوك بأن السبب يرجع إلى تعطل نظام تكييف الهواء على الطائرة، وهي من طراز ”بوينج 747″.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عبدالله
الله لا يو فقهم لهم شهر كل يوم يقولون ناقص عليك اوزاق وين المرور عنهم إلى يجبر نا علاالتامين
علي الغنيمي
لاتدعي على أخوك المسلم
بن علي ابو علي
الله يرحمه يا رب ويجعله شفيع لاهل يا رب المفروض يكون من الفم احسن
ebrahim
السبب يعود أنها قهرته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لازم المرأة تنتبه من تصرفاتها أمام زوجها لكي لا تظهر أمور لا تحمد عقباها
علي الغنيمي
حرام عليك تدعي على أخوك المسلم

أخر الأخبار

وفاة طفل بعد إجراءه مسحة كورونا: انكسرت داخل أنفه!
وفاة طفل بعد إجراءه مسحة كورونا: انكسرت داخل أنفه!
Time منذ 50 دقيقة Views 2007
طفلة سعودية تثير الجدل بإعلانها عن منتج للبالغين ومطالبات بمحاسبة أهلها
طفلة سعودية تثير الجدل بإعلانها عن منتج للبالغين ومطالبات بمحاسبة أهلها
Time منذ ساعة Views 3274
الريال الإيراني يهبط إلى أدنى مستوياته
الريال الإيراني يهبط إلى أدنى مستوياته
Time منذ ساعتين Views 1731
خلاف بين زوجين ينتهي بمقتل الزوجة أمام ابنتها
خلاف بين زوجين ينتهي بمقتل الزوجة أمام ابنتها
Time منذ ساعتين Views 1443
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
Time منذ ساعتين Views 1841
" الحصيني " يتوقع أمطارًا خفيفة على عدة مناطق
" الحصيني " يتوقع أمطارًا خفيفة على عدة مناطق
Time منذ ساعتين Views 2069
بالفيديو..الخثلان يوضح حكم من يضحي وهو مديون
بالفيديو..الخثلان يوضح حكم من يضحي وهو مديون
Time منذ 3 ساعات Views 2962
ليبيا تدعو الجيش المصري للتدخل لدحر المحتل التركي
ليبيا تدعو الجيش المصري للتدخل لدحر المحتل التركي
Time منذ 3 ساعات Views 2722
شاب يغتصب خطيبته بسبب تعليقها على صورة رجل آخر
شاب يغتصب خطيبته بسبب تعليقها على صورة رجل آخر
Time منذ 3 ساعات Views 2020
ضبط المتحرشين بالفنانة هنا الزاهد
ضبط المتحرشين بالفنانة هنا الزاهد
Time منذ 4 ساعات Views 2863