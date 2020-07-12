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امرأة تدعي عجزها لـ 15 عامًا وتستولي على مليون دولار

Time منذ يوم
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امرأة تدعي عجزها لـ 15 عامًا وتستولي على مليون دولار

لندن (صدى):
تمكنت سيدة بريطانية، من الاستيلاء على أكثر من مليون دولار أمريكي خلال 15 عامًا، بخطة احتيال مُحكمة.

وكانت كريستينا (65 عامًا)، تحصل على 13 ألف جنيه إسترليني شهريًا، باستخدام تفاصيل بعد الأقارب حتى زوجها الذي أوضح أنها ادعت أنها عمياء ومقيدة على كرسي متحرك طوال 15 عامًا.

وأخذت العديد من المزايا المقدمة من الحكومة البريطانية، مثل الإعانات المقدمة لبعض الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، وإعانة الإسكان وبدل المعيشة للمعاقين.

وكشفت السيدة في المحكمة، أنها كانت تعمل كبائعة جرائد، ولكن تم فصلها بعد سرقتها لأموال من الخزانة.

وقال زوجها: ” يعتقد الناس أنني كنت أعرف ما كانت تنوي القيام به وأين ذهبت كل الأموال، لكني لا أملك فكرة، لقد دمرت حياتي ولا يمكن أن أسامحها، إنها المرأة الأكثر حرفية التي عرفتها على الإطلاق“.

وزعمت المتهمة، أنها أعطت كل الأموال للمشردين والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، وضحايا الاغتصاب وسوء المعاملة.

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أحدث التعليقات

عبدالله
الله لا يو فقهم لهم شهر كل يوم يقولون ناقص عليك اوزاق وين المرور عنهم إلى يجبر نا علاالتامين
علي الغنيمي
لاتدعي على أخوك المسلم
بن علي ابو علي
الله يرحمه يا رب ويجعله شفيع لاهل يا رب المفروض يكون من الفم احسن
ebrahim
السبب يعود أنها قهرته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لازم المرأة تنتبه من تصرفاتها أمام زوجها لكي لا تظهر أمور لا تحمد عقباها
علي الغنيمي
حرام عليك تدعي على أخوك المسلم

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