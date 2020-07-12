تركيا تنقل 1400 متشدد تونسي إلى ليبيا

أنقرة (صدى):
كشف ضابط في أمن مدينة مصراته الليبية، اليوم الأحد، عن قيام تركيا خلال الأيام الماضية، بنقل أكثر من ألف مقاتل تونسي، ينتمون لتنظيمات متشددة إلى ليبيا؛ لافتًا إلى أن طائرات مدنية ليبية وأخرى تركية نقلت عبر رحلات إلى مطار مصراتة حوالي 1400 متشدد جميعهم من الجنسية التونسية.
وأوضح الضابط، أن المتشددين تم نقلهم على دفعات من بعض المناطق السورية وتحديدا من حلب وإدلب إلى غازي عنتاب وإسطنبول، ثم إلى مصراتة؛ فيما وصلوا إلى أربع مناطق في ليبيا وهي صبراتة، تليل، الوطية، ذهيبة، وراس جدير.
وأشار إلى أن جميع هذه المناطق لا تبعد أكثر من 100 كم عن الحدود التونسية، بينما هذه المجموعات من المقاتلين لم تسلم سوى أسلحة شخصية لقياديين في كل مجموعة، كما أنهم لم ينقلوا إلى شرق مصراتة لمواجهة قوات الجيش.