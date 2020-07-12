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تركيا تنقل 1400 متشدد تونسي إلى ليبيا

Time منذ ساعة
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تركيا تنقل 1400 متشدد تونسي إلى ليبيا

أنقرة (صدى):
كشف ضابط في أمن مدينة مصراته الليبية، اليوم الأحد، عن قيام تركيا خلال الأيام الماضية، بنقل أكثر من ألف مقاتل تونسي، ينتمون لتنظيمات متشددة إلى ليبيا؛ لافتًا إلى أن طائرات مدنية ليبية وأخرى تركية نقلت عبر رحلات إلى مطار مصراتة حوالي 1400 متشدد جميعهم من الجنسية التونسية.

وأوضح الضابط، أن المتشددين تم نقلهم على دفعات من بعض المناطق السورية وتحديدا من حلب وإدلب إلى غازي عنتاب وإسطنبول، ثم إلى مصراتة؛ فيما وصلوا إلى أربع مناطق في ليبيا وهي صبراتة، تليل، الوطية، ذهيبة، وراس جدير.

وأشار إلى أن جميع هذه المناطق لا تبعد أكثر من 100 كم عن الحدود التونسية، بينما هذه المجموعات من المقاتلين لم تسلم سوى أسلحة شخصية لقياديين في كل مجموعة، كما أنهم لم ينقلوا إلى شرق مصراتة لمواجهة قوات الجيش.

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أحدث التعليقات

محمد سليم عوض معابره/ الاردن
الله يرحمه ويغفره ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ويلحقه بالصالحين ويحشره مع الانبياء والشهداء ووالده رحمة الله عليه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سامعين يابنات متصل باالواتس ليل ونهار هذي بطلوها😂😂😂😂😂
زعيم اااسيا
حنا حاول جاهدين تعليمكم فنون التعامل الاحترافي لكن العالمي الاول حقك ليه راصد مكافائات ضخمه عند هزيمة الزعيم العالمي الحقيقي هي كلها ٣نقاط لكن المساكين لهم من ٢٤نوفمبر مضغوطين
S3OOd
والله يا صدى لا اخبارزينه ولا إملاء زين كل المواضيع فيها حروف ضايعة وكلمات مالها معنى .
عنتر فاضي جيبه
الله لا يبلانا .. نسال الله العفو والعافيه

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