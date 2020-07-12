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شرطة القصيم توضح تفاصيل العثور على الشاب المختفي

Time منذ ساعة
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شرطة القصيم توضح تفاصيل العثور على الشاب المختفي

بريدة (صدى):
كشفت شرطة منطقة القصيم، تفاصيل العثور على الشاب الذي اختفى في بريدة اليوم الأحد، تأكيدًا لما نشرته "صدى" بشأن العثور عليه.

وصرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية عن تغيب شاب يبلغ من العمر (16 سنة)، وما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، فقد أسفرت إجراءات البحث والتقصي - بفضل الله -، عن العثور عليه في محافظة عيون الجواء بالمنطقة، وهو بصحة جيدة، ولم يلحق به أي أذى أو مكروه ولله الحمد، ويجري العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لتسليمه لذويه.

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أحدث التعليقات

محمد سليم عوض معابره/ الاردن
الله يرحمه ويغفره ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ويلحقه بالصالحين ويحشره مع الانبياء والشهداء ووالده رحمة الله عليه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سامعين يابنات متصل باالواتس ليل ونهار هذي بطلوها😂😂😂😂😂
زعيم اااسيا
حنا حاول جاهدين تعليمكم فنون التعامل الاحترافي لكن العالمي الاول حقك ليه راصد مكافائات ضخمه عند هزيمة الزعيم العالمي الحقيقي هي كلها ٣نقاط لكن المساكين لهم من ٢٤نوفمبر مضغوطين
S3OOd
والله يا صدى لا اخبارزينه ولا إملاء زين كل المواضيع فيها حروف ضايعة وكلمات مالها معنى .
عنتر فاضي جيبه
الله لا يبلانا .. نسال الله العفو والعافيه

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