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مستشار ترامب السابق يفجر مفاجآت عن مختبر ووهان وكيفية إدارته

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مستشار ترامب السابق يفجر مفاجآت عن مختبر ووهان وكيفية إدارته

واشنطن (صدى):
قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإستراتيجية السابق ستيف بانون ان عدد كبير من خبراء مختبر ووهان الصينية فروا إلى أوروبا وأمريكا، خلال الشهور الماضية، وقدموا معلومات وصفوها بالصادمة، عن أصل كورونا.

وقال بانون إن “الخبراء يؤكدون أن وباء فيروس كورونا ناجم عن تسرب من معهد علم الفيروسات في ووهان في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مردفا بأنه يعرف أن بعض المنشقين يعملون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لمحاولة كشف ما حدث في معهد ووهان.

وتابع بان المنشقين كشفوا بأن المختبر تمت إدارته بشكل مروع”، مضيفا أن “الكثير من الأشخاص من مختبر ووهان وغيره من المختبرات في الصين قدموا إلى الغرب لتقديم أدلة على تورط الحزب الشيوعي الصيني في تفشي الوباء”، وتابع: “أعتقد أن الناس سيصدمون”.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هذا اللي يقول // شين وقوي عين ..
أبو نوح العسيري
رحمه الله رحمة واسعة وجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة وجمعنا به في زمرة محمد صل الله عليه وسلم... لو حملت الرجال مع النساء لم تنجب سعود الفيصل...؛
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
اللهم اجرنا من حر جهنم وقرها .. آمين ..
ابو محمد 😎
اخزاكم الله .. .. كلكم مجرمون .. ناس صنعوه وناس روجوه وبين البشر وزعوه ..

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