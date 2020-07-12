وصول المدير الفني لفريق الفيصلي والثلاثي البرازيلي

ماجد محمد (صدى):
استقبلت مدينة الرياض اليوم "الأحد" المدير الفني لفريق الفيصلي شاموسكا، والجهاز الفني المساعد له إضافة إلى الثلاثي البرازيلي إيجور روسي ودا سيلفا وجيرمي، على متن طائرة خاصة تكفل بها النادي.
ومن المتوقع أن يخضع المدرب الطاقم الفني واللاعبين المحترفين الثلاثة إلى فحص وكشف طبي للتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس "كورونا" قبل الالتحاق بتدريبات الفريق.
ويحتل الفيصلي المركز الخامس في ترتيب فرق الدوري برصيد 35 نقطة، ويطمح بعد استئناف المنافسات إلى المنافسة على المقعد الآسيوي المؤهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل