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وصول المدير الفني لفريق الفيصلي والثلاثي البرازيلي

Time منذ 11 دقيقة
Views 1311
وصول المدير الفني لفريق الفيصلي والثلاثي البرازيلي

ماجد محمد (صدى):
استقبلت مدينة الرياض اليوم "الأحد" المدير الفني لفريق الفيصلي شاموسكا، والجهاز الفني المساعد له إضافة إلى الثلاثي البرازيلي إيجور روسي ودا سيلفا وجيرمي، على متن طائرة خاصة تكفل بها النادي.

ومن المتوقع أن يخضع المدرب الطاقم الفني واللاعبين المحترفين الثلاثة إلى فحص وكشف طبي للتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس "كورونا" قبل الالتحاق بتدريبات الفريق.

ويحتل الفيصلي المركز الخامس في ترتيب فرق الدوري برصيد 35 نقطة، ويطمح بعد استئناف المنافسات إلى المنافسة على المقعد الآسيوي المؤهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هذا اللي يقول // شين وقوي عين ..
أبو نوح العسيري
رحمه الله رحمة واسعة وجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة وجمعنا به في زمرة محمد صل الله عليه وسلم... لو حملت الرجال مع النساء لم تنجب سعود الفيصل...؛
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
اللهم اجرنا من حر جهنم وقرها .. آمين ..
ابو محمد 😎
اخزاكم الله .. .. كلكم مجرمون .. ناس صنعوه وناس روجوه وبين البشر وزعوه ..

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