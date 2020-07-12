سيدة تلقي أبناءها في السجن بعدما ضبطوها بوضع مخل مع شاب

القاهرة (صدى):
ألقت سيدة بأولادها في السجن في مصر، واتهمتهم بالتهجم عليها والتعدي عليها بالضرب وتكسير منزلها وسرقة محتوياته، والتعدى على زوجها بالضرب، وذلك عندما فاجأ الأبناء والدتهما داخل شقتها التي يقيمان معها فيها فى إحدى الأحياء الشعبية بصحبة شاب.
ووجد الأبناء والدتهم في وضع مخل، حيث هى و ذلك الشاب كانا في غرفة النوم فيتشاجرا مع والدتهما والشاب الذي برفقتها وقام أحد إبنيها بإيجاد سكين وقام بطعن رفيق والدتها طعنه اعجزته عن الحركة مما ينبئ الحادث عن وقوع جريمة قتل.
وانفجرت الأم في الصراخ والعويل ليس على ابنيها الذين أصبحوا قاتلين جراء فعلتها الشنعاء بل على العشيق الذي اتضح أنه زوجها عرفيا في الخفاء ولم يكن إبنيها على درايه من زواج والدتهما ولكن هناك الجرم الأكبر لها فكيف لها أن تتزوج وهي مطلقه ولم تنتهي مدة عدتها من طليقها شرعا؛ فيما رفضت محاولات الأهل بالتنازل عن شكواها ضد أولادها.