إطلاق دخان يتسبب قي قتل شقيق لشقيقه

القاهرة (صدى):
قتل شخص شقيقه بعدة طعنات نافذة بآلة حادة بمحافظة المنوفية المصرية في الساعات الاولى من صباح اليوم، وكان ذلك بسبب دخان أشعله المجني عليه أمام المنزل.
وبدأت القصة بمشاجرة تمت بين الشقيقين بعد أن أشعل المجني عليه بإشعال الدخان أمام المنزل وبدأت المشاجرة ليقدم الأخر الأصغر على قتل شقيقه.
ويذكر بأن مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا ، يفيد بقيام شخص يدعى "كرم.ا.ا" بقتل شقيقه ويدعى "ناصر.ا.ا" بعدة طعنات نافذة في الجسم مستخدما آلة حادة "سكينة"، إثر خلاف بينهما، حيث قال الأهالي بأن الجريمة وقعت بعد إشعال المجني عليه النيران في الشارع أمام المنزل، ونشب على إثرها خلاف بينهما أدى إلى حدوث الجريمة، بينما شبه البعض الواقعة بقصة "قبيل وهابيل" التاريخية.