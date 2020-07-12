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إطلاق دخان يتسبب قي قتل شقيق لشقيقه

Time منذ 10 دقائق
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إطلاق دخان يتسبب قي قتل شقيق لشقيقه

القاهرة (صدى):
قتل شخص شقيقه بعدة طعنات نافذة بآلة حادة بمحافظة المنوفية المصرية في الساعات الاولى من صباح اليوم، وكان ذلك بسبب دخان أشعله المجني عليه أمام المنزل.

وبدأت القصة بمشاجرة تمت بين الشقيقين بعد أن أشعل المجني عليه بإشعال الدخان أمام المنزل وبدأت المشاجرة ليقدم الأخر الأصغر على قتل شقيقه.

ويذكر بأن مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا ، يفيد بقيام شخص يدعى "كرم.ا.ا" بقتل شقيقه ويدعى "ناصر.ا.ا" بعدة طعنات نافذة في الجسم مستخدما آلة حادة "سكينة"، إثر خلاف بينهما، حيث قال الأهالي بأن الجريمة وقعت بعد إشعال المجني عليه النيران في الشارع أمام المنزل، ونشب على إثرها خلاف بينهما أدى إلى حدوث الجريمة، بينما شبه البعض الواقعة بقصة "قبيل وهابيل" التاريخية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هذا اللي يقول // شين وقوي عين ..
أبو نوح العسيري
رحمه الله رحمة واسعة وجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة وجمعنا به في زمرة محمد صل الله عليه وسلم... لو حملت الرجال مع النساء لم تنجب سعود الفيصل...؛
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
اللهم اجرنا من حر جهنم وقرها .. آمين ..
ابو محمد 😎
اخزاكم الله .. .. كلكم مجرمون .. ناس صنعوه وناس روجوه وبين البشر وزعوه ..

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