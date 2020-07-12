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«‏الصحة»: تسجيل 2779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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«‏الصحة»: تسجيل 2779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 2779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 1742 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 167138 حالة تعافي، فيما سجلت 42 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2223 حالة وفاة.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن نصف الحالات الحرجة المنومة في العناية المركزة هم من فوق ٦٠ عامًا؛ فيما هناك حالة نادرة رُصدت في العناية المركزة وهي تحت سن ٢٠ عامًا.

وأشار إلى أن هناك فئتين يحتاجون استشارة الطبيب لارتداء الكمامة: من هم دون عامين، من لديهم أمراض تنفسية؛ بينما الكمامة القماشية تؤدي الغرض للوقاية من الرذاذ، لافتًا إلى أن الفئة العمرية من ٤٠ إلى ٦٠ عامًا يشكلون نحو ثلث عدد الحالات، والإناث يشكلن ثلث الحالات المسجلة، والثلثان تقريبًا من الذكور.

وفي السياق نفسه، قال ‏متحدث الصحة أن من أهم الأمور الوقائية في المرحلة الحالية التقيد بتغطية الأنف والفم وترك مسافات آمنة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هذا اللي يقول // شين وقوي عين ..
أبو نوح العسيري
رحمه الله رحمة واسعة وجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة وجمعنا به في زمرة محمد صل الله عليه وسلم... لو حملت الرجال مع النساء لم تنجب سعود الفيصل...؛
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
اللهم اجرنا من حر جهنم وقرها .. آمين ..
ابو محمد 😎
اخزاكم الله .. .. كلكم مجرمون .. ناس صنعوه وناس روجوه وبين البشر وزعوه ..

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