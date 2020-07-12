تعرف على «جزيرة القتال» في الإمارات التي ستستضيف فعاليات الفنون القتالية المختلطة

أبوظبي (صدى):
يتوجه نجوم مقالتي اتحاد الفنون القتالية المختلطة "UFC" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل المشاركة في أربع فعاليات للفنون القتالية المختلطة تقام هناك بين 11 و25 يوليو الجاري.
جزيرة القتال..
واقترح دانا وايت، رئيس اتحاد الفنون القتالية المختلطة، خطة لتنظيم مباريات على جزيرة تخصص للمقاتلين الدوليين المحظور عليهم السفر إلى الولايات المتحدة، جراء أزمة فيروس كورونا.
وأكد أن "جزيرة القتال" التي ستستضيف فعاليات الاتحاد ستقام في جزيرة "ياس" في أبو ظبي، وهي ليست جزيرة صحراوية كما تخيل جمهور الاتحاد في البداية، ولا يصل الرياضيون إليها بقوارب.
وإنما سيسافرون جوا إلى منتجع ترفيهي من فئة "خمس نجوم"، سبق أن نُظمت فيه ثلاث من فعاليات للاتحاد في 2010 و2014 وفي سبتمبر الماضي.
و تبلغ مساحة الجزيرة 9.6 أميال مربعة، وقد استضافت سباق السيارات فورمولا 1 (سباق جائزة أبو ظبي الكبرى) منذ عام 2009، بالإضافة إلى حفلات موسيقية مثل تلك التي أقامتها بيونسيه ومادونا وفريق رولينغ ستونز، وبها العديد من المتنزهات الترفيهية، ومن ضمنها عالم فيراري، و مركز تسوق وملعب غولف ومرسى وشاطئ.
إجراءات التعقيم والفحوص في الجزيرة..
وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن نحو 630 من أعضاء الاتحاد ومن العاملين والرياضيين والمقاولين سيسافرون جوًا إلى الإمارات ليتوجهوا إلى جزيرة القتال، بعد إجراء فحوص كشف فيروس كورونا عليهم جميعا قبل سفرهم وثم يخضعون لعدة فحوص أخرى في أبو ظبي، إذ من المتوقع إجراء حوالي 3300 فحص لكل الواصلين إلى الجزيرة.
والمسافة من المطار إلى الجزيرة، هي نحو خمسة أميال بالسيارة، "منطقة آمنة" لا يمكن للزوار مغادرتها، وتضم نقاط تفتيش لمنع الجمهور من الدخول إليها، وتحتوي المنطقة على ملعب غولف وشاطئ وفنادق ومطاعم، بالإضافة إلى ثلاثة مرافق طبية يعمل فيها 17 شخصا.
ومن المقرر أن يبقى أكثر من 2500 من موظفي الاتحاد والموظفين العاملين في الجزيرة، وقد خضع جميع الموظفين المحليين إلى حجر الصحي لمدة 14 يوما، وهناك اشتراط بإجراء كل واحد منهم لثلاثة فحوص للكشف عن الفيروس تكون نتائجها سلبية.
ويسمح القتال ببقاء المدربين مع المقاتلين كي يتمكنوا من القيام ببعض التدريبات في غرفهم، وبعد ذلك، يمكنهم الدخول إلى منشأة تدريب خاصة وسيقدم لهم وجبات الطعام مقاول تغذية خاص متعاقد مع الاتحاد.
كما تقرر أن تجرى المباريات ليلا في حلبة يطلق عليها "فلاش فورم" يمكن الوصول إليها سيرا على الأقدام من الفندق، ويوجد أنفاق في مدخل الحلبة يضخ فيها بخار معقم يقتل 99 في المئة من البكتيريا السطحية، وتتمتع الحلبة بوجود مكيفات الهواء أيضا.
وسيشارك في النزالات في الجزيرة ثلاثة من المقاتلين الذين لم يتعرضوا لأي هزيمة سابقة بحسب سجلهم في الاتحاد.
وسيواجه بطل وزن الويلتر، الأمريكي النيجيري الأصل كامارو عثمان، خورخه ماسفيدال حامل لقب بي أم أف من اتحاد الفنون القتالية المختلطة، فيما سيواجه اللاعب بيتر يان خوزيه ألدو للفوز بحزام الوزن الخفيف، وفي وزن الريشة سيلتقي البطل الكسندر فولكانوفسكي مع ماكس هولواي.
كما ستواجه لاعبة الفنون القتالية جيسيكا أندرادي البطلة السابقة في وزن القش للسيدات (من أخف الأوزان يترواح بين 48 و 52 كغم) روز ناماجوناس.