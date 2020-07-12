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المواصفات تُعرف بلائحتي المنتجات النسيجية وقطع غيار السيارات

Time منذ ساعة
Views 1448
المواصفات تُعرف بلائحتي المنتجات النسيجية وقطع غيار السيارات

الرياض (صدى):
تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ورش عمل افتراضية للتعريف باللائحة الفنية للمنتجات النسيجية واللائحة الفنية لقطع غيار السيارات ومتطلباتها الفنية وإجراءات تقويم المطابقة، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم الموردين والمصنعين من خلال التوعية المستمرة بمتطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية، وستقدم عن بعد عبر منصة Webex .

وتنطلق يوم غد، ورشة العمل الأولى التي تتناول اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية، فيما ستناقش الورشة الثانية متطلبات اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات وذلك يوم الخميس القادم.

وأهابت الهيئة بالموردين والتجار إلى المشاركة في هذه الورش وطرح ما لديهم من استفسارات وتحديات لمناقشتها وحل جميع العوائق التي تواجههم ضمن نطاق اختصاصاتها، مشيرة إلى أن تنظيم هذه الورش يأتي من منطلق اهتمام وحرص المواصفات السعودية على إيضاح المتطلبات والإجراءات حول اللوائح الفنية، والاستماع إلى استفسارات الجمهور والرد عليها.

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أحدث التعليقات

محمد سليم عوض معابره/ الاردن
الله يرحمه ويغفره ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ويلحقه بالصالحين ويحشره مع الانبياء والشهداء ووالده رحمة الله عليه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سامعين يابنات متصل باالواتس ليل ونهار هذي بطلوها😂😂😂😂😂
زعيم اااسيا
حنا حاول جاهدين تعليمكم فنون التعامل الاحترافي لكن العالمي الاول حقك ليه راصد مكافائات ضخمه عند هزيمة الزعيم العالمي الحقيقي هي كلها ٣نقاط لكن المساكين لهم من ٢٤نوفمبر مضغوطين
S3OOd
والله يا صدى لا اخبارزينه ولا إملاء زين كل المواضيع فيها حروف ضايعة وكلمات مالها معنى .
عنتر فاضي جيبه
الله لا يبلانا .. نسال الله العفو والعافيه

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