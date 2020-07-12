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بالفيديو.. "السيسي" يعد بتوفير شقة لكل مواطن

Time منذ 50 دقيقة
Views 1691
بالفيديو.. "السيسي" يعد بتوفير شقة لكل مواطن

القاهرة (صدى):
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انه سيلبي جميع طلبات الوحدات السكنية في مصر خلال الفترة المقبلة .

وقال "السيسي" في كلمته خلال افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع حي "الأسمرات " بالقاهرة ان " كل مواطن سيطلب شقة هنديهاله " بمعنى ستعطيه الدولة الشقة بتكلفة منخفضة وشروط مسيرة .

وأضاف : الدولة المصرية أخذت عهدا على نفسها ألا تقوم بتنفيذ أي شيء إلا بشكل يليق بمصر والمصريين .

الجدير بالذكر ان مشروع تطوير الأسمرات من اهم مشاريع تطوير العشوائيات والتي وفرت اكثر من 7 آلاف ونصف شقة مجهزة ومفروشة في عمائر لائقة بعد إزالة العشوائيات .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هذا اللي يقول // شين وقوي عين ..
أبو نوح العسيري
رحمه الله رحمة واسعة وجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة وجمعنا به في زمرة محمد صل الله عليه وسلم... لو حملت الرجال مع النساء لم تنجب سعود الفيصل...؛
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
اللهم اجرنا من حر جهنم وقرها .. آمين ..
ابو محمد 😎
اخزاكم الله .. .. كلكم مجرمون .. ناس صنعوه وناس روجوه وبين البشر وزعوه ..

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