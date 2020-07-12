بالفيديو.. "السيسي" يعد بتوفير شقة لكل مواطن

القاهرة (صدى):
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انه سيلبي جميع طلبات الوحدات السكنية في مصر خلال الفترة المقبلة .
وقال "السيسي" في كلمته خلال افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع حي "الأسمرات " بالقاهرة ان " كل مواطن سيطلب شقة هنديهاله " بمعنى ستعطيه الدولة الشقة بتكلفة منخفضة وشروط مسيرة .
وأضاف : الدولة المصرية أخذت عهدا على نفسها ألا تقوم بتنفيذ أي شيء إلا بشكل يليق بمصر والمصريين .
الجدير بالذكر ان مشروع تطوير الأسمرات من اهم مشاريع تطوير العشوائيات والتي وفرت اكثر من 7 آلاف ونصف شقة مجهزة ومفروشة في عمائر لائقة بعد إزالة العشوائيات .