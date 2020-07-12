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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

Time منذ 47 دقيقة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 14.91 نقطة ليقفل عند مستوى 7431.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 303 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 258 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شمس, عسير, المراكز, العقارية, وزجاج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مشاركة ريت, ولاء, ملاذ للتأمين, بروج للتأمين, والعالمية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 4.90% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, سيرا، الأسماك, زين السعودية, والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, سيرا, الأسماك, أرامكو السعودية، والمراكز هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 59.24 نقطة ليقفل عند مستوى 8270.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 15 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 227 ألف سهم تقاسمتها 908 صفقات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هذا اللي يقول // شين وقوي عين ..
أبو نوح العسيري
رحمه الله رحمة واسعة وجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة وجمعنا به في زمرة محمد صل الله عليه وسلم... لو حملت الرجال مع النساء لم تنجب سعود الفيصل...؛
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
اللهم اجرنا من حر جهنم وقرها .. آمين ..
ابو محمد 😎
اخزاكم الله .. .. كلكم مجرمون .. ناس صنعوه وناس روجوه وبين البشر وزعوه ..

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