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«ناسا» تخطط لإرسال مركبة إلى كويكب يحتوي على ثروات هائلة

Time منذ 22 دقيقة
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«ناسا» تخطط لإرسال مركبة إلى كويكب يحتوي على ثروات هائلة

واشنطن (صدى):
تعتزم وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إرسال مركبة فضائية جديدة بدأت بنائها إلى كويكب غني بالمعادن يبلغ غرضه حوالي 140 ميلا، وأُطلق عليه اسم Psyche.

وأشارت تقارير بريطانية، إلى أن المعادن الموجودة على هذا الكويكب تبلغ قيمتها بحسب التقديرات أكثر من 10000 كوادريليون دولار (الكوادريليون يساوي مليون مليار).

وأفادت بأن الكويكب يحوي العديد من المعادن الثمينة المدفونة، ويمكنها تحويل جميع الأشخاص على الأرض إلى مليارديرات.

ومن المقرر أن يتم إطلاق المركبة على صاروخ SpaceX Falcon Heavy في أغسطس 2022، فيما أكدت الوكالة أن الكويكب يمكن أن يكون مشابها لنواة الأرض، وهو غني بالحديد المعدني والنيكل، ومن المحتمل أيضا أن يعطي الفلكيين رؤية واضحة حول كيفية تشكل عالمنا لأول مرة.

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أحدث التعليقات

أبو نوح العسيري
رحمه الله رحمة واسعة وجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة وجمعنا به في زمرة محمد صل الله عليه وسلم... لو حملت الرجال مع النساء لم تنجب سعود الفيصل...؛
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
اللهم اجرنا من حر جهنم وقرها .. آمين ..
ابو محمد 😎
اخزاكم الله .. .. كلكم مجرمون .. ناس صنعوه وناس روجوه وبين البشر وزعوه ..
ابن حزم
لاحول ولاقوة الا بالله الله يرحمه ويصبر والديه شي محزن .

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