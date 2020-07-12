«ناسا» تخطط لإرسال مركبة إلى كويكب يحتوي على ثروات هائلة

واشنطن (صدى):
تعتزم وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إرسال مركبة فضائية جديدة بدأت بنائها إلى كويكب غني بالمعادن يبلغ غرضه حوالي 140 ميلا، وأُطلق عليه اسم Psyche.
وأشارت تقارير بريطانية، إلى أن المعادن الموجودة على هذا الكويكب تبلغ قيمتها بحسب التقديرات أكثر من 10000 كوادريليون دولار (الكوادريليون يساوي مليون مليار).
وأفادت بأن الكويكب يحوي العديد من المعادن الثمينة المدفونة، ويمكنها تحويل جميع الأشخاص على الأرض إلى مليارديرات.
ومن المقرر أن يتم إطلاق المركبة على صاروخ SpaceX Falcon Heavy في أغسطس 2022، فيما أكدت الوكالة أن الكويكب يمكن أن يكون مشابها لنواة الأرض، وهو غني بالحديد المعدني والنيكل، ومن المحتمل أيضا أن يعطي الفلكيين رؤية واضحة حول كيفية تشكل عالمنا لأول مرة.