نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

القبض على تشكيل عصابي تورط في سرقة مركبات ومحلات تجارية تحت تهديد السلاح

Time منذ 55 دقيقة
Views 1521
Comment 1
القبض على تشكيل عصابي تورط في سرقة مركبات ومحلات تجارية تحت تهديد السلاح

بريدة (صدى):
تمكنت شرطة منطقة القصيم اليوم الأحد،من القبض على تشكيل عصابي تورط في سرقة مركبات ومحلات تجارية تحت تهديد السلاح.

ومن جانبه، صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على تشكيلٍ عصابي يتكون من ( ثلاثة مواطنين ، في العقد الرابع من العمر ) ، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بالسلب تحت تهديد السلاح ، وسرقة المركبات والمحلات التجارية، و قيامهم بوضع لوحات مسروقة على مركباتهم لاستخدامها في تنفيذ جرائمهم.

وقد ضبط بحوزتهم مركبتان مسروقتان، ومواد مسكرة ومخدرة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

أبو نوح العسيري
رحمه الله رحمة واسعة وجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة وجمعنا به في زمرة محمد صل الله عليه وسلم... لو حملت الرجال مع النساء لم تنجب سعود الفيصل...؛
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
اللهم اجرنا من حر جهنم وقرها .. آمين ..
ابو محمد 😎
اخزاكم الله .. .. كلكم مجرمون .. ناس صنعوه وناس روجوه وبين البشر وزعوه ..
ابن حزم
لاحول ولاقوة الا بالله الله يرحمه ويصبر والديه شي محزن .

أخر الأخبار

المواصفات تُعرف بلائحتي المنتجات النسيجية وقطع غيار السيارات
المواصفات تُعرف بلائحتي المنتجات النسيجية وقطع غيار السيارات
Time منذ دقيقة Views 1040
إطلاق دخان يتسبب قي قتل شقيق لشقيقه
إطلاق دخان يتسبب قي قتل شقيق لشقيقه
Time منذ 9 دقائق Views 432
وصول المدير الفني لفريق الفيصلي والثلاثي البرازيلي
وصول المدير الفني لفريق الفيصلي والثلاثي البرازيلي
Time منذ 10 دقائق Views 1288
مستشار ترامب السابق يفجر مفاجآت عن مختبر ووهان وكيفية إدارته
مستشار ترامب السابق يفجر مفاجآت عن مختبر ووهان وكيفية إدارته
Time منذ 14 دقيقة Views 1447
سيدة تلقي أبناءها في السجن بعدما ضبطوها بوضع مخل مع شاب
سيدة تلقي أبناءها في السجن بعدما ضبطوها بوضع مخل مع شاب
Time منذ 19 دقيقة Views 787
بالصور.. "الاتحاد" يواصل تدريباته الصباحية بمتابعة "الحائلي"
بالصور.. "الاتحاد" يواصل تدريباته الصباحية بمتابعة "الحائلي"
Time منذ 19 دقيقة Views 1346
«ناسا» تخطط لإرسال مركبة إلى كويكب يحتوي على ثروات هائلة
«ناسا» تخطط لإرسال مركبة إلى كويكب يحتوي على ثروات هائلة
Time منذ 22 دقيقة Views 382
برنامج «يسّر» يوفر وظائف شاغرة
برنامج «يسّر» يوفر وظائف شاغرة
Time منذ 24 دقيقة Views 1462
«‏الصحة»: تسجيل 2779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«‏الصحة»: تسجيل 2779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 27 دقيقة Views 1713
الضمان الصحي يوفر وظائف تقنية شاغرة
الضمان الصحي يوفر وظائف تقنية شاغرة
Time منذ 32 دقيقة Views 132