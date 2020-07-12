نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

انتقادات لبلدية الليث بعد ذكر اسم المصاب بالفيروس

Time منذ ساعة
Views 1648
Comment 1
انتقادات لبلدية الليث بعد ذكر اسم المصاب بالفيروس

مكة المكرمة (صدى):
كشفت بلدية محافظة الليث، عن اسم حالة إصابة بالفيروس المستجد لأحد منسوبيها على حسابها بـ"تويتر"، مطالبةً المخالطين بعزل أنفسهم صحياً، الأمر الذي عرضها لعدة انتقادات واتهامات.

ولم تكتفِ البلدية بذكر مقر عمله، ما اعتبره عدد من المتابعين نوعاً من التعدي على خصوصية المرضى؛ حيث كان من الممكن التنويه فقط على مقر مكتب الخدمات دون الكشف عن هويته

وكتبت البلدية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " نظراً لوجود حالة إصابة بفيروس كورونا لأحد منسوبي البلدية، الموظف (...) مكتب خدمات سعيا، شفاه الله وعافاه. وحرصاً منا على سلامتكم، نأمل ممن خالطه سرعة إجراء الفحص عن طريق وزارة الصحة، وعزل أنفسهم حتى صدور نتائج التحليل الخاصة بهم".

Time واتساب

أحدث التعليقات

أبو نوح العسيري
رحمه الله رحمة واسعة وجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة وجمعنا به في زمرة محمد صل الله عليه وسلم... لو حملت الرجال مع النساء لم تنجب سعود الفيصل...؛
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
اللهم اجرنا من حر جهنم وقرها .. آمين ..
ابو محمد 😎
اخزاكم الله .. .. كلكم مجرمون .. ناس صنعوه وناس روجوه وبين البشر وزعوه ..
ابن حزم
لاحول ولاقوة الا بالله الله يرحمه ويصبر والديه شي محزن .

أخر الأخبار

المواصفات تُعرف بلائحتي المنتجات النسيجية وقطع غيار السيارات
المواصفات تُعرف بلائحتي المنتجات النسيجية وقطع غيار السيارات
Time منذ 50 ثانية Views 1033
إطلاق دخان يتسبب قي قتل شقيق لشقيقه
إطلاق دخان يتسبب قي قتل شقيق لشقيقه
Time منذ 9 دقائق Views 414
وصول المدير الفني لفريق الفيصلي والثلاثي البرازيلي
وصول المدير الفني لفريق الفيصلي والثلاثي البرازيلي
Time منذ 9 دقائق Views 1271
مستشار ترامب السابق يفجر مفاجآت عن مختبر ووهان وكيفية إدارته
مستشار ترامب السابق يفجر مفاجآت عن مختبر ووهان وكيفية إدارته
Time منذ 14 دقيقة Views 1442
سيدة تلقي أبناءها في السجن بعدما ضبطوها بوضع مخل مع شاب
سيدة تلقي أبناءها في السجن بعدما ضبطوها بوضع مخل مع شاب
Time منذ 19 دقيقة Views 782
بالصور.. "الاتحاد" يواصل تدريباته الصباحية بمتابعة "الحائلي"
بالصور.. "الاتحاد" يواصل تدريباته الصباحية بمتابعة "الحائلي"
Time منذ 19 دقيقة Views 1342
«ناسا» تخطط لإرسال مركبة إلى كويكب يحتوي على ثروات هائلة
«ناسا» تخطط لإرسال مركبة إلى كويكب يحتوي على ثروات هائلة
Time منذ 22 دقيقة Views 382
برنامج «يسّر» يوفر وظائف شاغرة
برنامج «يسّر» يوفر وظائف شاغرة
Time منذ 24 دقيقة Views 1462
«‏الصحة»: تسجيل 2779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«‏الصحة»: تسجيل 2779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 27 دقيقة Views 1709
الضمان الصحي يوفر وظائف تقنية شاغرة
الضمان الصحي يوفر وظائف تقنية شاغرة
Time منذ 31 دقيقة Views 128