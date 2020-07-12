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القبض على شخصين تورطا في ثلاث قضايا جنائية بأحياء متفرقة بالدمام

Time منذ ساعة
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القبض على شخصين تورطا في ثلاث قضايا جنائية بأحياء متفرقة بالدمام

الدمام (صدى):
تمكنت شرطة المنطقة الشرقية اليوم الأحد ، من القبض على شخصين تورطا في ثلاث قضايا جنائية بأحياء متفرقة بالدمام.

ومن جانبه ، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (مواطنيّن اثنين بالعقد الثالث من العمر)، لتورطهما في (3) قضايا جنائية تمثلت بانتحال صفة رجل أمن وموظف حكومي، والاستيلاء على مبالغ مالية من العمالة الوافدة في أحياء متفرقة بمدينة الدمام.

وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

أبو نوح العسيري
رحمه الله رحمة واسعة وجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة وجمعنا به في زمرة محمد صل الله عليه وسلم... لو حملت الرجال مع النساء لم تنجب سعود الفيصل...؛
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
اللهم اجرنا من حر جهنم وقرها .. آمين ..
ابو محمد 😎
اخزاكم الله .. .. كلكم مجرمون .. ناس صنعوه وناس روجوه وبين البشر وزعوه ..
ابن حزم
لاحول ولاقوة الا بالله الله يرحمه ويصبر والديه شي محزن .

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