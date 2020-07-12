ظهور الجيل الجديد من كيا كادينزا 2023

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت تسريبات، عن سيارة كيا كادينزا 2023 الجيل الثالث أثناء اختبارها؛ حيث حصلت الواجهة الأمامية على شبك أكبر بكثير من الشبك الحالي، في حين لا تُعرف بعض التفاصيل بعد مثل شكل المصابيح الأمامية والخلفية.
وجاءت المرايا الجانبية الجديدة المتصلة بالأبواب؛ بينما كانت قد انخفضت مبيعات كادينزا بشكل كبير بسبب الأزمة العالمية بعد انتشار الجائحة، حيث باعت 3,863 نسخة فقط في سوقها المحلي في مارس الماضي.
ومن الجدير بالذكر، أنه نال الجيل الحالي من كادينزا والذي تم الكشف عنه في يناير 2016 على نسخة فيس ليفت في يونيو من العام الماضي، بتصميم راق ومواصفات مميزة، وتخطط الشركة لخفض عمر الجيل الحالي الذي كان 5-6 سنوات ليصبح 4-5 سنوات فقط، لذا من المتوقع أن يتم إصدار الجيل الثالث في النصف الأول من العام المقبل.