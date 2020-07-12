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ظهور الجيل الجديد من كيا كادينزا 2023

Time منذ يوم
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ظهور الجيل الجديد من كيا كادينزا 2023

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت تسريبات، عن سيارة كيا كادينزا 2023 الجيل الثالث أثناء اختبارها؛ حيث حصلت الواجهة الأمامية على شبك أكبر بكثير من الشبك الحالي، في حين لا تُعرف بعض التفاصيل بعد مثل شكل المصابيح الأمامية والخلفية.

وجاءت المرايا الجانبية الجديدة المتصلة بالأبواب؛ بينما كانت قد انخفضت مبيعات كادينزا بشكل كبير بسبب الأزمة العالمية بعد انتشار الجائحة، حيث باعت 3,863 نسخة فقط في سوقها المحلي في مارس الماضي.

ومن الجدير بالذكر، أنه نال الجيل الحالي من كادينزا والذي تم الكشف عنه في يناير 2016 على نسخة فيس ليفت في يونيو من العام الماضي، بتصميم راق ومواصفات مميزة، وتخطط الشركة لخفض عمر الجيل الحالي الذي كان 5-6 سنوات ليصبح 4-5 سنوات فقط، لذا من المتوقع أن يتم إصدار الجيل الثالث في النصف الأول من العام المقبل.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
صـحيح كلامــك يا الحكم . والله يستر عــلاهـم من ســؤ الحُـكم .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله
سوسن
عقبال ماتستمتع في نار جهنم بإذن الله يابارد الوجه. العطاء ليس دليل الرضا.. يعطي (الدنيا) لمن يحب ومن لايحب ..(فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) [يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ] : ( وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ )
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أوكية

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