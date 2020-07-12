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بالصور.. إنقاذ شخصين عالقين في جبل آل مرير بالمجاردة

Time منذ ساعة
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بالصور.. إنقاذ شخصين عالقين في جبل آل مرير بالمجاردة

محمد بن طحيطح (صدى):
أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة المجاردة، اليوم الأحد، بعدما علقا أمس السبت بجبل آل مرير بعد إصابتهما بالإجهاد.

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، بأنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة النماص، تعرض شخصين للإجهاد والإعياء وعدم استطاعتهما مواصلة السير في منطقة جبلية لم يستطيعا تحديدها.

وأوضح متحدث مدني عسير، أنه تم تحريك الفرق اللازمة من إدارتي النماص والمجاردة وبتحديد موقعهما في أسفل جبل مرير تولت إدارة المجاردة أعمال البحث والإنقاذ؛ فيما باشرت الفرق مهمامها صعودًا سيرًا على الأقدام مسافة (٣ كم) تسلقًا لعدد من الجبال والوصول إليهما وهُما مصابان بالإعياء والتعب.

وأشار إلى أنه بتقديم اللازم لهما من مياه وسوائل تم البدء في عملية مساعدتهما على النزول مشيًا على الأقدام إلى أقرب نقطة للسيارات، وذلك بالتعاون مع متطوعي الدفاع المدني وهما بصحة جيدة ما عدا بعض الإجهاد والتعب وقد استغرق النزول وقتًا طويلًا بسبب وعورة التضاريس وكثافة الأشجار والصخور وأيضًا لكثرة التوقف والراحة.

 

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أحدث التعليقات

أبو نوح العسيري
رحمه الله رحمة واسعة وجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة وجمعنا به في زمرة محمد صل الله عليه وسلم... لو حملت الرجال مع النساء لم تنجب سعود الفيصل...؛
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
اللهم اجرنا من حر جهنم وقرها .. آمين ..
ابو محمد 😎
اخزاكم الله .. .. كلكم مجرمون .. ناس صنعوه وناس روجوه وبين البشر وزعوه ..
ابن حزم
لاحول ولاقوة الا بالله الله يرحمه ويصبر والديه شي محزن .

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