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الإعلان عن أسماء المقيمين الذين سيتمكنون من أداء مناسك الحج خلال ساعات

Time منذ ساعة
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الإعلان عن أسماء المقيمين الذين سيتمكنون من أداء مناسك الحج خلال ساعات

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه سيتم إعلان أسماء المقيمين غير السعوديين الذين سيتمكنون من أداء مناسك الحج لهذا العام 1441هـ، خلال الساعات القادمة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم اختيار الأشخاص الذي تتوفر لديهم معايير الترشيح للحج لهذا العام، والإعلان عنهم من خلال رابط إلكتروني.

وأكدت أنه سيتم إعلامهم من خلال رسالة نصية، تصل المرشح على رقم الجوال الذي تم تعريفه وربطه عند تقديم الطلب.

يذكر أن الوزارة، كانت قد نوهت من قبل بأن التقديم سيكون "مبدئياً" ولا يُعتبر تسجيلاً نهائياً للحج إلا بعد صدور الموافقة النهائية عليه من قبل "المسار".

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أحدث التعليقات

أبو نوح العسيري
رحمه الله رحمة واسعة وجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة وجمعنا به في زمرة محمد صل الله عليه وسلم... لو حملت الرجال مع النساء لم تنجب سعود الفيصل...؛
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
اللهم اجرنا من حر جهنم وقرها .. آمين ..
ابو محمد 😎
اخزاكم الله .. .. كلكم مجرمون .. ناس صنعوه وناس روجوه وبين البشر وزعوه ..
ابن حزم
لاحول ولاقوة الا بالله الله يرحمه ويصبر والديه شي محزن .

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