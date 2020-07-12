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توقف مفاوضات الهلال للحصول على خدمات إدواردو

Time منذ ساعتين
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توقف مفاوضات الهلال للحصول على خدمات إدواردو

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير توقف مفاوضات إدارة نادي الهلال مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي كارلوس إدواردو للحصول على خدماته وذلك بعد مطالبات مادية عالية.

وتابعت التقارير بان البرازيلي كارلوس إدواردو، تلقَّى عرضين من ناديين، خليجي وأوروبي للتوقيع لأحدهما، ابتداءً من الموسم المقبل، حيثُ تلقى العرضين عن طريق وكيل أعماله.

وأوضحت التقارير بأن كارلوس لم يحسم قراره النهائي حول مستقبله الاحترافي حتى الآن، مشيرة إلى أن إدواردو لا يزال ضمن الخيارات الهلالية في حال تنازله عن بعض المطالبات المالية، والقبول بالعرض المالي الذي وضعته الإدارة.

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أحدث التعليقات

أبو نوح العسيري
رحمه الله رحمة واسعة وجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة وجمعنا به في زمرة محمد صل الله عليه وسلم... لو حملت الرجال مع النساء لم تنجب سعود الفيصل...؛
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
اللهم اجرنا من حر جهنم وقرها .. آمين ..
ابو محمد 😎
اخزاكم الله .. .. كلكم مجرمون .. ناس صنعوه وناس روجوه وبين البشر وزعوه ..
ابن حزم
لاحول ولاقوة الا بالله الله يرحمه ويصبر والديه شي محزن .

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