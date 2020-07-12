بالفيديو.. هيفاء وهبي تكشف تفاصيل أزمتها مع "الوزيري" لأول مرة

بيروت (صدى):
أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تفاصيل جديدة عن أزمتها مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري .
وأكدت "هيفاء " في مداخلة هاتفية لها على برنامج الحكاية للإعلامي " عمر أديب " انها تعرضت لعملية نصب على يد "الوزيري " الذي أمنته على اوراق ثبوتيه لأكثر من وحدة وفيلا لها بمصر .
وأضافت ان "الوزيري " اقتحم فيلا " شقيقتها بالشيخ زايد وانها تقدمت ببلاغ ضده إذ انها في لبنان بسبب ظروف منع السفر إلا انه لم يكن هناك تجاوب لإثبات الحالة وتم رفع الأمر لوزارة الداخلية .
وكشفت "هيفا "ان "الوزيري " اشترى الفيلا باسمه ثم كتب لشقيقتها توكيل بيع وشراء فانتقلت بموجبه الملكية لها ، إلا انه يتعامل بالأوراق القديمة ما جعل تلك الوحدات محل نزاع بينهما غير انها تتمسك بحقها في استردادها ونفس الوضع على فلل اخرى ،مؤكدة انها تثق في عدالة القانون المصري والتحقيق مع المأمور الذي رفض إثبات الحالة .