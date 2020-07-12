رئيس الأهلي المصري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

وكالات (صدى):
كشفت وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد عن تقدم رئيس الأهلي المصري " محمود الخطيب " ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك " مرتضى منصور " .
وقال "الخطيب " في البلاغ ، ان رئيس الزمالك المصري قام بتصوير مقطع فيديو في " الزمالك " امام الناس ونشره على مواقع التواصل الإجتماعي يتضمن إهانة " الخطيب " وعائلته وتسئ لمصر ومسؤوليها و100 مليون مصري .
وأضاف ان العبارات تضمنت إلحاق الضرر يالمصلحة العامة منها عبارة : البلد دي مفهاش راجل ، وكررها اكثر من مرة " عليا الطلاق البلد دي مافيهاش راجل .
وأكد"الخطيب "ان رئيس الزمالك يحتمي في حصانته البرلمانية دون مسائلته عن جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات ، وهدم قيم المجتمع المصري ، مطالباً بمعاقبته .