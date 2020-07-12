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رئيس الأهلي المصري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

Time منذ 20 ساعة
Views 2234
رئيس الأهلي المصري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

وكالات (صدى):
كشفت وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد عن تقدم رئيس الأهلي المصري " محمود الخطيب " ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك " مرتضى منصور " .

وقال "الخطيب " في البلاغ ، ان رئيس الزمالك المصري قام بتصوير مقطع فيديو في " الزمالك " امام الناس ونشره على مواقع التواصل الإجتماعي يتضمن إهانة " الخطيب " وعائلته وتسئ لمصر ومسؤوليها و100 مليون مصري .

وأضاف ان العبارات تضمنت إلحاق الضرر يالمصلحة العامة منها عبارة : البلد دي مفهاش راجل ، وكررها اكثر من مرة " عليا الطلاق البلد دي مافيهاش راجل .

وأكد"الخطيب "ان رئيس الزمالك يحتمي في حصانته البرلمانية دون مسائلته عن جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات ، وهدم قيم المجتمع المصري ، مطالباً بمعاقبته .

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أحدث التعليقات

awer
والله لايشفي مرابط وكل لاعيبة النصر وجعلهم من هالحال واردى اللهم عليك بلعيبة النصر فانهم لايعجزونك
محمد سعيد
لمغاربة المقيمين في قطر !!! لماذا تهاجرون الى هذه الدول الوسخة عقليا وشخصيتا. هذوا الناس هم حيوان لا يعرفوا حقوق الإنسان لكم الغرب أفضل. وخليكم من هذوا الأنجاس.
ابوبدر
وميناء الحديدة لاخليه بغرق بالبحر
ابوبدر
على الحرام لو هو بايدي لامسح صنعاء من الخريطة. هذا اعلان حرب.
برق امصحا
وَطَنٌ وَأَلْفُ قَصِيْدَةٍ وَيَظَلُّ وَجْهُكَ ياََ وَطَنْ أحْلَى مِنَ الْكَلِماَتِ تَزْهُوْ فَوْقَ أَشْرِعَةِ الزَّمَنْ وَمِنَ الصَّباَياَ الْمُتْرَفاَتِ بِحُسْنِهِنَّ وَإِنْ فَتَنْ كَمْ ياَ وَطَنْ لَكَ بَيْنَ أَجْفاَنِيْ وَطَنْ

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