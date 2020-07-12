يوفنتوس يقطع الطريق على محاولات خطف "ديبالا"

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد اعتزام نادي اليوفنتوس الإيطالي تجديد عقد النجم باولو ديبالا مع رفع راتبه السنوي .
وقال مسؤول بالنادي في تصريحات له : باولو لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا في يوفنتوس .
وكشف عن محاولات النادي المستميتى لضمه قبل 5 سنوات قائلاً : ووضعنا مبلغًا ماليًا كبيرًا (40 مليون يورو في 2015) من أجل ضمه إلى يوفنتوس. كانت مقامرة بالنسبة لنا، لكننا كنا نؤمن بقدراته الفنية .
الجدير بالذكر ان عقد ديبالا ينتهي في يونيو2022 ، وكان هناك اكثر من نادي يطمح للحصول على خدماته لكن إدارة اليوفي قطعت الطريق عليهم .