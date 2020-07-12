بالفيديو.. سمية الخشاب: تعرضت للتحرش أكثر من مرة

القاهرة (صدى):
اعترفت الفنانة المصرية سمية الخشاب بتعرضها للتحرش أثناء قيادتها سيارتها ولفظياً على السوشيال ميديا .
وقالت " سمية " في برنامج " الحكاية " للإعلامي عمرو أديب ان الأمر زاد عن حده وانها تساند اي فتاه تعرضت للتحرش ومستعدة ببذل اي جهد لمنع هذه الظاهرة.
كما دعت إلى إنشاء مراكز تأهيل للفتيات ضد هذه الظاهرة وتوعيتهن بحقوقهن ، مؤكدة ان الأمر لا علاقة له بالتعري كما يدعون وان المتحرش " جبان " ويتحرش بالفتاة حتى لو كانت محجبة وترتدي الجلباب .
وكانت سمية قد ظهرت في فيديو قبل ايام تعلن دعمها لضحايا التحرش والإغتصاب ، وتضامن معها عدد من الفنانين والإعلاميين .
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