تراجع برشلونة وريال مدريد عن فكرة التعاقد مع نيمار

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين تراجعا عن فكرة الدخول في مفاوضات لضم البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو المقبل.
وأوضحت التقارير، أن برشلونة لا يملك الإمكانيات المادية الكافية لإبرام صفقة نيمار، الذي يرتبط بعقد مع النادي الباريسي حتى صيف 2022؛ حيث أنه أمام العجز المالي، اضطرت إدارة البارسا لإعلان موقفها واضحا أمام وسائل الإعلام.
ووفضلت إدارة برشلونة إغلاق الباب أمام الاجتهادات الصحفية؛ بينما قالت أن برشلونة لا يمكنه ضم نيمار هذا الصيف، وكذلك الحال بالنسبة لريال مدريد.