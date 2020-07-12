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إطلاق سيارة ليكزس فيس ليفت 2021 مع تحديثات كثيرة

Time منذ يوم
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إطلاق سيارة ليكزس فيس ليفت 2021 مع تحديثات كثيرة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أطلقت عملاق السيارات اليابانية لكزس، طراز LS لعام 2021 فيس ليفت مع الكثير من التحديثات؛ حيث ستطرح باكبر تحديث أضيف بشاشة لمس بقماس 12.3 بوصة جديدة في المقصورة الأمامية للسيارة.

وتأتي مدعومة بأنظمة معلومات وترفيه حديثة بالإضافة إلى تطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد اوتو؛ فضلًا عن تحديثات على عجلة قيادة LS 2021 فيس ليفت وكذلك تحسين العزل الصوتي في المقصورة الداخلية وذلك من خلال أنظمة عزل الضوضاء الخارجية وضوضاء المحرك أيضا.

ويظهر تأثير ذلك في الرحلات الطويلة حتى أصبحت السيارة تتمتع بثبات أكبر وباهتزازت أقل في المقصورة وذلك بفضل نظام تعليق المحدث.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
صـحيح كلامــك يا الحكم . والله يستر عــلاهـم من ســؤ الحُـكم .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله
سوسن
عقبال ماتستمتع في نار جهنم بإذن الله يابارد الوجه. العطاء ليس دليل الرضا.. يعطي (الدنيا) لمن يحب ومن لايحب ..(فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) [يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ] : ( وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ )
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أوكية

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