إطلاق سيارة ليكزس فيس ليفت 2021 مع تحديثات كثيرة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أطلقت عملاق السيارات اليابانية لكزس، طراز LS لعام 2021 فيس ليفت مع الكثير من التحديثات؛ حيث ستطرح باكبر تحديث أضيف بشاشة لمس بقماس 12.3 بوصة جديدة في المقصورة الأمامية للسيارة.
وتأتي مدعومة بأنظمة معلومات وترفيه حديثة بالإضافة إلى تطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد اوتو؛ فضلًا عن تحديثات على عجلة قيادة LS 2021 فيس ليفت وكذلك تحسين العزل الصوتي في المقصورة الداخلية وذلك من خلال أنظمة عزل الضوضاء الخارجية وضوضاء المحرك أيضا.
ويظهر تأثير ذلك في الرحلات الطويلة حتى أصبحت السيارة تتمتع بثبات أكبر وباهتزازت أقل في المقصورة وذلك بفضل نظام تعليق المحدث.