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معهد بموسكو يكشف نجاح أول لقاح في العالم مضاد لكورونا

Time منذ 41 دقيقة
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معهد بموسكو يكشف نجاح أول لقاح في العالم مضاد لكورونا

موسكو (صدى):
كشف معهد الطب التحويلي والتكنولوجيا الحيوية بجامعة " سيتشينوف " بموسكو عن نجاح الإختبارات الخاصة بأول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم بعد تجربته على متطوعين في الجامعة.

وقال تاراسوف إن المجموعة الأولى من المتطوعين ستخرج يوم الأربعاء، والثانية في 20 تموز/يوليو الحالي,مردفا بأن الجامعة استكملت بنجاح الاختبارات على متطوعي أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم الجمعة، بدء المرحلة النهائية من التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، التي يشترك في إجرائها المركز الوطني للبحوث وعلم الأوبئة والأحياء المجهرية "غامالي".

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أحدث التعليقات

هادي جبران الهاجري
حسبي الله ونعم الوكيل يستاهل الإعدام
زعيم اااسيا
ماتلحظون رصد مكافاة كبيرة اذا فاز النصر على الهلال هذا دليل انهم اقزام الهلال هو محقق اسيااا وذهب للعالميه الحقيقه لم يعلن عن مكافاة والمضحك بغلف وحكيلان سحبين على سويكت ومن بعد فضيحة بتروس سكتم بكتم ويجيك ويقول الجان هلالية فعلا الكذب والتدليس متوارثينها وخلفهم زلايب يصدقون زيدمليليح
جاردينيا***
ليش وش سوا الرجال بالعكس زين انه وثق الحالة وصورها والا محد درا عنهم ولا عن سالفتهم الأطفال كانو داخلين سيارة الرجال المصور اولا يصور يبرئ نفسه لااحد يقول خاطفهم بعدين الأطفال اتضح انهم عند زوجة اب الله اعلم وش مسوية فيهم خلتهم يهجون من البيت حسبي الله على كل ظالم لو ماصور كان التنمية الاجتماعية مادرت عنه ولا أمير المنطقة الي طالب بالتحقيق ان شاء الله يكون تصويره سبب في رفع الظلم عن الأطفال المساكين جزاه الله خير
زعيم اااسيا
يتعاملون حسب مصالحهم لايملكون روح الرياضيه من ضحاياهم الهمجيه السهلاوي خالد الغامدي يزيد الراهب شرحيلي والان البرازيلي ويجيك ابو خرقه ويقول النصر نادي جاذب فعلا يتوارثون البلطجه
ابو محمد
يعني المود كلها طارت اسعارها ومين يدفعها ...اليس الشعب ...بعض الناس يظن أن البانزين وحده ارتفع وبعض الناس لا ينظر للذين لا يستطيعون دفع اجرة الفواتير... حسوا بالمحتاجين ولا تنظرو لمعيشتكم ان كانت عالية...

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