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بالفيديو.. القوات المشتركة تفشل عملية تهريب أسلحة لمليشيات الحوثي باليمن

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. القوات المشتركة تفشل عملية تهريب أسلحة لمليشيات الحوثي باليمن

فهمي محمد (صدى):
وثق مقطع فيديو فشل عملية تهريب سلاح من ميليشيات الحوثيين الإنقلابية ، إلى اليمن وذلك بعد أن أوقفتها القوات المشتركة ، في منطقة النجيبة التابعة للمخا.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، مساء السبت، أن الدوريات الأمنية التابعة للواء الـ11 عمالقة، تمكنت من ضبط شاحنة تحمل على متنها كميات كبيرة من الذخائر والقذائف المدفعية في أحد الحواجز الأمنية التابعة للواء الـ11 عمالقة في مربع النُجيبة.

وأشار إلى أن الشاحنة كانت تحمل على متنها 122 صفيحة ذخائر وقذائف هاون، وكانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية بمدينة الحديدة، موضحا بأنه تم تسليم المضبوطات مع السائق إلى الشؤون القانونية في مديرية المخا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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أحدث التعليقات

هادي جبران الهاجري
حسبي الله ونعم الوكيل يستاهل الإعدام
زعيم اااسيا
ماتلحظون رصد مكافاة كبيرة اذا فاز النصر على الهلال هذا دليل انهم اقزام الهلال هو محقق اسيااا وذهب للعالميه الحقيقه لم يعلن عن مكافاة والمضحك بغلف وحكيلان سحبين على سويكت ومن بعد فضيحة بتروس سكتم بكتم ويجيك ويقول الجان هلالية فعلا الكذب والتدليس متوارثينها وخلفهم زلايب يصدقون زيدمليليح
جاردينيا***
ليش وش سوا الرجال بالعكس زين انه وثق الحالة وصورها والا محد درا عنهم ولا عن سالفتهم الأطفال كانو داخلين سيارة الرجال المصور اولا يصور يبرئ نفسه لااحد يقول خاطفهم بعدين الأطفال اتضح انهم عند زوجة اب الله اعلم وش مسوية فيهم خلتهم يهجون من البيت حسبي الله على كل ظالم لو ماصور كان التنمية الاجتماعية مادرت عنه ولا أمير المنطقة الي طالب بالتحقيق ان شاء الله يكون تصويره سبب في رفع الظلم عن الأطفال المساكين جزاه الله خير
زعيم اااسيا
يتعاملون حسب مصالحهم لايملكون روح الرياضيه من ضحاياهم الهمجيه السهلاوي خالد الغامدي يزيد الراهب شرحيلي والان البرازيلي ويجيك ابو خرقه ويقول النصر نادي جاذب فعلا يتوارثون البلطجه
ابو محمد
يعني المود كلها طارت اسعارها ومين يدفعها ...اليس الشعب ...بعض الناس يظن أن البانزين وحده ارتفع وبعض الناس لا ينظر للذين لا يستطيعون دفع اجرة الفواتير... حسوا بالمحتاجين ولا تنظرو لمعيشتكم ان كانت عالية...

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