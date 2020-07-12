بالفيديو.. القوات المشتركة تفشل عملية تهريب أسلحة لمليشيات الحوثي باليمن

فهمي محمد (صدى):
وثق مقطع فيديو فشل عملية تهريب سلاح من ميليشيات الحوثيين الإنقلابية ، إلى اليمن وذلك بعد أن أوقفتها القوات المشتركة ، في منطقة النجيبة التابعة للمخا.
وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، مساء السبت، أن الدوريات الأمنية التابعة للواء الـ11 عمالقة، تمكنت من ضبط شاحنة تحمل على متنها كميات كبيرة من الذخائر والقذائف المدفعية في أحد الحواجز الأمنية التابعة للواء الـ11 عمالقة في مربع النُجيبة.
وأشار إلى أن الشاحنة كانت تحمل على متنها 122 صفيحة ذخائر وقذائف هاون، وكانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية بمدينة الحديدة، موضحا بأنه تم تسليم المضبوطات مع السائق إلى الشؤون القانونية في مديرية المخا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.