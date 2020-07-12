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ولي عهد شاه إيران السابق يدعو لإسقاط النظام الإيراني

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ولي عهد شاه إيران السابق يدعو لإسقاط النظام الإيراني

طهران (صدى):
هاجم ولي عهد شاه إيران السابق رضا بهلوي، النظام الإيراني، مطالبا الشعب الإيراني بإسقاط النظام الإيراني والتحرك قبل فوات الآن وبيع البلاد إلى دول أجنبية، خاصة بعد توقيع الاتفاقية مع الصين.

وكتب رضا بهلوي عبر حسابه على تويتر: "كلما طالت مدة بقاء الجمهورية الإسلامية في السلطة، تم نهب كنوز إيران، وصعوبة تصحيح الأضرار المفروضة على بلادنا. الحل الوحيد على المدى الطويل لمنع مثل هذه الاتفاقات المشينة هو إزالة هذا النظام في أسرع وقت ممكن".

وأضاف ولي عهد شاه إيران السابق: "لقد وقع النظام الحاكم لبلدنا معاهدة مخجلة تستمر 25 سنة مع الصين، وسمح لها بنهب مواردنا الطبيعية مقابل إرسال جنودها إلى أرضنا".

واستطرد: "إن استبدال الصناعات الإيرانية بالصناعة الصينية والتوقيع على هذه المعاهدة المشينة هي إجراءات تدل على السياسات السرية للحكام المتغطرسين لهذا النظام غير الإيراني والمعادي لإيران الذي يحرمكم أنتم الشعب من حقوقكم الطبيعية".

وتابع: "يعتبر هذا العقد الذي تفاوضت عليه إيران بدعم وموافقة مباشرة من زعيمها جريمة لا يمكن التسامح معها ضد المصالح الوطنية الإيرانية"؛ مردفًا: "من الواضح أن الشروط والتفاصيل والتعديلات الكاملة على أي معاهدة أو اتفاقية وطنية يجب أن يراجعها أولاً الشعب الإيراني ويصدق عليها بعد ذلك ويوافق عليها الممثلون الشرعيون للشعب في عملية ديمقراطية تمامًا".

واختتم تصريحاته: "أيها المواطنون، إن إلحاحية الوقت تتطلب منا جميعاً، بغض النظر عن معتقداتنا السياسية المختلفة، التفكير في مصالح إيران والوقوف لمعارضة هذه المعاهدة المخزية. إن الصمت ليس خيارا".

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أحدث التعليقات

هادي جبران الهاجري
حسبي الله ونعم الوكيل يستاهل الإعدام
زعيم اااسيا
ماتلحظون رصد مكافاة كبيرة اذا فاز النصر على الهلال هذا دليل انهم اقزام الهلال هو محقق اسيااا وذهب للعالميه الحقيقه لم يعلن عن مكافاة والمضحك بغلف وحكيلان سحبين على سويكت ومن بعد فضيحة بتروس سكتم بكتم ويجيك ويقول الجان هلالية فعلا الكذب والتدليس متوارثينها وخلفهم زلايب يصدقون زيدمليليح
جاردينيا***
ليش وش سوا الرجال بالعكس زين انه وثق الحالة وصورها والا محد درا عنهم ولا عن سالفتهم الأطفال كانو داخلين سيارة الرجال المصور اولا يصور يبرئ نفسه لااحد يقول خاطفهم بعدين الأطفال اتضح انهم عند زوجة اب الله اعلم وش مسوية فيهم خلتهم يهجون من البيت حسبي الله على كل ظالم لو ماصور كان التنمية الاجتماعية مادرت عنه ولا أمير المنطقة الي طالب بالتحقيق ان شاء الله يكون تصويره سبب في رفع الظلم عن الأطفال المساكين جزاه الله خير
زعيم اااسيا
يتعاملون حسب مصالحهم لايملكون روح الرياضيه من ضحاياهم الهمجيه السهلاوي خالد الغامدي يزيد الراهب شرحيلي والان البرازيلي ويجيك ابو خرقه ويقول النصر نادي جاذب فعلا يتوارثون البلطجه
ابو محمد
يعني المود كلها طارت اسعارها ومين يدفعها ...اليس الشعب ...بعض الناس يظن أن البانزين وحده ارتفع وبعض الناس لا ينظر للذين لا يستطيعون دفع اجرة الفواتير... حسوا بالمحتاجين ولا تنظرو لمعيشتكم ان كانت عالية...

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