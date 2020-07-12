تعرف على مزايا وشروط مشروع مغاسل الملابس الإستثمارية

الرياض (صدى):
كشفت 3 جهات حكومية عن مزايا الإستثمار بإنشاء مشاريع المغاسل والتي يوجد منها بالرياض 40% على مستوى المملكة بـ7000 مغسلة مقيمة بـ750 مليون ريال سنويا، وذلك بهدف تحفيز الشباب لدخول سوق الإستثمار بالمشاريع الصغيرة.
وتتبني الحملة المشتركة 3 جهات حكومية وهي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، أكدت أن هناك 5 مزايا يتمتع بها هذا المشروع عن غيره.
ويتميز المشروع بقلة الاستهلاك للمواد الخام المستخدمة، كما لا يحتاج إلى حجم عمالة كبير في البداية، ولا يتطلب مقراً كبيراً أو إنشاءات ضخمة، إضافة إلى عدم وجود شركات مسيطرة على القطاع، ومنافسة مفتوحة تحتاج إلى مثابرة من أجل التسويق الجيد للوصول لكافة العملاء، ولبدأ المشروع يتم فتح السجل التجاري من موقع وزارة التجارة، بشروط ألا يقل العمر عن 18 سنة ورأس مال يبدأ بـ5 آلاف ريال وألا يكون موظفا حكوميا.