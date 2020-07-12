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تعرف على مزايا وشروط مشروع مغاسل الملابس الإستثمارية

Time منذ ساعة
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تعرف على مزايا وشروط مشروع مغاسل الملابس الإستثمارية

الرياض (صدى):
كشفت 3 جهات حكومية عن مزايا الإستثمار بإنشاء مشاريع المغاسل والتي يوجد منها بالرياض 40% على مستوى المملكة بـ7000 مغسلة مقيمة بـ750 مليون ريال سنويا، وذلك بهدف تحفيز الشباب لدخول سوق الإستثمار بالمشاريع الصغيرة.

وتتبني الحملة المشتركة 3 جهات حكومية وهي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، أكدت أن هناك 5 مزايا يتمتع بها هذا المشروع عن غيره.

ويتميز المشروع بقلة الاستهلاك للمواد الخام المستخدمة، كما لا يحتاج إلى حجم عمالة كبير في البداية، ولا يتطلب مقراً كبيراً أو إنشاءات ضخمة، إضافة إلى عدم وجود شركات مسيطرة على القطاع، ومنافسة مفتوحة تحتاج إلى مثابرة من أجل التسويق الجيد للوصول لكافة العملاء، ولبدأ المشروع يتم فتح السجل التجاري من موقع وزارة التجارة، بشروط ألا يقل العمر عن 18 سنة ورأس مال يبدأ بـ5 آلاف ريال وألا يكون موظفا حكوميا.

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أحدث التعليقات

هادي جبران الهاجري
حسبي الله ونعم الوكيل يستاهل الإعدام
زعيم اااسيا
ماتلحظون رصد مكافاة كبيرة اذا فاز النصر على الهلال هذا دليل انهم اقزام الهلال هو محقق اسيااا وذهب للعالميه الحقيقه لم يعلن عن مكافاة والمضحك بغلف وحكيلان سحبين على سويكت ومن بعد فضيحة بتروس سكتم بكتم ويجيك ويقول الجان هلالية فعلا الكذب والتدليس متوارثينها وخلفهم زلايب يصدقون زيدمليليح
جاردينيا***
ليش وش سوا الرجال بالعكس زين انه وثق الحالة وصورها والا محد درا عنهم ولا عن سالفتهم الأطفال كانو داخلين سيارة الرجال المصور اولا يصور يبرئ نفسه لااحد يقول خاطفهم بعدين الأطفال اتضح انهم عند زوجة اب الله اعلم وش مسوية فيهم خلتهم يهجون من البيت حسبي الله على كل ظالم لو ماصور كان التنمية الاجتماعية مادرت عنه ولا أمير المنطقة الي طالب بالتحقيق ان شاء الله يكون تصويره سبب في رفع الظلم عن الأطفال المساكين جزاه الله خير
زعيم اااسيا
يتعاملون حسب مصالحهم لايملكون روح الرياضيه من ضحاياهم الهمجيه السهلاوي خالد الغامدي يزيد الراهب شرحيلي والان البرازيلي ويجيك ابو خرقه ويقول النصر نادي جاذب فعلا يتوارثون البلطجه
ابو محمد
يعني المود كلها طارت اسعارها ومين يدفعها ...اليس الشعب ...بعض الناس يظن أن البانزين وحده ارتفع وبعض الناس لا ينظر للذين لا يستطيعون دفع اجرة الفواتير... حسوا بالمحتاجين ولا تنظرو لمعيشتكم ان كانت عالية...

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