نجل أميتاب باتشان يعلن إصابته بفيروس كورونا بعد والده بدقائق

نيودلهي (صدى):
كشف نجل النجم الهندي "أميتاب باتشان" الممثل أبهيشيك باتشان بإصابته بالفيروس التاجي بعد دقائق قليلة من إعلان والده الإصابة بالفيروس .
وكتب أبهيشيك عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أصبت أنا ووالدي بفيروس كورونا المستجد، شعرنا بأعراض خفيفة وتم إدخال كل منا إلى المستشفى، لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا، أطلب من الجميع أن يبقى هادئا شكراً".ظهرت نتائج تحاليل النجم الهندي أميتاب باتشان، بأنه مصاب بكورونا هو و إبنه ابهيشيك.
وقال باتشان لمتابعيه، البالغ عددهم 43 مليون شخص على "تويتر": "لقد أثبتت إصابتي بالفيروس وأدخلت إلى المستشفى، مطالبا من التقى به في الأيام العشرة الماضية أن يخضعوا للاختبارموضحا بأن وإبنه أدخلا المستشفى بسبب أعراض خفيفة.