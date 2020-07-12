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نجل أميتاب باتشان يعلن إصابته بفيروس كورونا بعد والده بدقائق

Time منذ يوم
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نجل أميتاب باتشان يعلن إصابته بفيروس كورونا بعد والده بدقائق

نيودلهي (صدى):
كشف نجل النجم الهندي "أميتاب باتشان" الممثل أبهيشيك باتشان بإصابته بالفيروس التاجي بعد دقائق قليلة من إعلان والده الإصابة بالفيروس .

وكتب أبهيشيك عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أصبت أنا ووالدي بفيروس كورونا المستجد، شعرنا بأعراض خفيفة وتم إدخال كل منا إلى المستشفى، لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا، أطلب من الجميع أن يبقى هادئا شكراً".ظهرت نتائج تحاليل النجم الهندي أميتاب باتشان، بأنه مصاب بكورونا هو و إبنه ابهيشيك.

وقال باتشان لمتابعيه، البالغ عددهم 43 مليون شخص على "تويتر": "لقد أثبتت إصابتي بالفيروس وأدخلت إلى المستشفى، مطالبا من التقى به في الأيام العشرة الماضية أن يخضعوا للاختبارموضحا بأن وإبنه أدخلا المستشفى بسبب أعراض خفيفة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يخوي ابو عمار . قردوغان ماهو يهودي إلا هو كلب من كلاب قوم لـوط . عساه الماحي وربي ياخذه وهو صاحـي .
. راعــي الـددســـن .
كلـــهم زعيــط ونطــاط الحيــط . عساهم البلا و الجلا وصاروخ محدن يتحملا . الله ياخـذهـم ويبـــلاهـم بكــــل أنــواع البــــــلا .
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😊😹😹ضبان عاد😩😹عارفني انا والفارسه❤مانأكلها لكن ماقصرت تسلم😊😹بشوف اذا تبيها هي بجرب معها😊😹
الصمـت حكمة
عبدالناصر عليه من الله ما يستحق قال في إحدى خطبه : بسطار الجندي المصري أشرف من التاج فوق رأس بن سعود !! والتسجيل موجود في اليوتيوب. لكنكم تحابون عسكر مصر وتسعون إلى تحسين صورتهم وكأن الناس لا تعلم شيئاً !!
ابو عمار
بيوت الدعاره والمثليين تدخل على اوردغان اموال كبيره واما موضوع الكنيسه فهي مجرد استمراره في الضحك على المغفلين من جماعة المفلسين

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