نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. أسوأ مهنة في العالم

Time منذ 30 دقيقة
Views 751
شاهد.. أسوأ مهنة في العالم

دكا (صدى):
تسببت إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم في تفاقم أزمة القمامة في بنغلاديش، حيث إضطر عمال النظافة في البلد للسباحة في أعماق أنهار القمامة للمساعدة في تنظيف القنوات في وظيفة توصف بأنها "الأسوأ في العالم على الإطلاق.

وتجري المياه سابقا في القناة قبل أن تصل أكوام النفايات إليها لتتجمع على امتداد 24 كيلومترًا في الشمال الغربي من عاصمة بنجلاديش، وعملت جبال من أكياس القمامة السوداء والزجاجات البلاستيكية والأغلفة الفارغة والنفايات المنزلية على انسداد القناة الواقعة في مدينة سافار.

وقد تم تلويث الأنهار والقنوات في منطقة دالشوارى وبانجشي وتوراغ منذ سنوات. وقامت فرق التنظيف ببلدية سافار بالتخلص من النفايات المنزلية والبلاستيكية والطبية والصناعية والنفايات الإلكترونية في 50 موقعًا معظمها على القنوات والأنهار.

Time واتساب

أحدث التعليقات

سالم ال حويس
الزين زين لوقام من النوم والشين شين لو تغسل كل يوم . انااشهد انها في قمة الجمال ❤
عالمي 1955
مع احترامي ماصدقت سامي القابر سجل هدفين من ضربه جزاء وهدف من تمريره من مالك معاذ انفراديه اي هدف عالمي تتكلم عنه يازعيقي
مطر الاسود
اهل العقول في راحة , ايا كان المحتوى فهو لا يهم مقارنة بالقباحة التي تظهر بها والأدهى من ذلك انها دفعت مبالغ كبيرة في عمليات تجميل لا طائل من ورائها واضح ان مقاييس الجمال عند هؤلاء وصلت الى الحضيض
ابوسلطان
اعتقد الشخص الي صورهم لايختلف عنهم في اهمالهم حيث انه اهتم بتصوير اكثر من انقاذهم من معاناتهم من التقيئ والدوخه واتمنى محاسبة الحيوان الي صور قبل محاسبة ولي الامر المهمل
ابو محمد
جميع الدول اذا عادة بعضها بعضا تجد العداوة في الظاهر لكنهم في الخفاء كاذبون على شعوبهم...

أخر الأخبار

لص يعود لمنزل سرقه بعدما نسى قميصه !
لص يعود لمنزل سرقه بعدما نسى قميصه !
Time منذ 11 ثانية Views 2
نجل أميتاب باتشان يعلن إصابته بفيروس كورونا بعد والده بدقائق
نجل أميتاب باتشان يعلن إصابته بفيروس كورونا بعد والده بدقائق
Time منذ دقيقتين Views 1045
رصد أكثر من 400 مخالفة عمل تحت آشعة الشمس بالشرقية
رصد أكثر من 400 مخالفة عمل تحت آشعة الشمس بالشرقية
Time منذ 8 دقائق Views 1206
بالصور.. ضبط قائد مركبة مارس التفحيط بالمدينة المنورة
بالصور.. ضبط قائد مركبة مارس التفحيط بالمدينة المنورة
Time منذ 14 دقيقة Views 1331
"الملك فيصل التخصصي" ضمن أكبر 5 مراكز على مستوى العالم في جراحة "الروبوت" للقلب
"الملك فيصل التخصصي" ضمن أكبر 5 مراكز على مستوى العالم في جراحة "الروبوت" للقلب
Time منذ 26 دقيقة Views 1148
المياه الوطنية تعلق على واقعة اختلاط مشتقات نفطية بمياه مواطن في عفيف
المياه الوطنية تعلق على واقعة اختلاط مشتقات نفطية بمياه مواطن في عفيف
Time منذ 28 دقيقة Views 1527
شاهد.. أسوأ مهنة في العالم
شاهد.. أسوأ مهنة في العالم
Time منذ 30 دقيقة Views 751
فريق عمل بين "هدف" و"الأمن السيبراني" لتوظيف المواطنين في تخصصات تقنية متقدمة
فريق عمل بين "هدف" و"الأمن السيبراني" لتوظيف المواطنين في تخصصات تقنية متقدمة
Time منذ 35 دقيقة Views 1398
ضبط 2 شيول وثلاث شاحنات أثناء تجريف الأراضي ونهل الرمال بالدمام
ضبط 2 شيول وثلاث شاحنات أثناء تجريف الأراضي ونهل الرمال بالدمام
Time منذ 40 دقيقة Views 1467
درجة الدكتوراة في جراحة المخ والأعصاب للزهراتي
درجة الدكتوراة في جراحة المخ والأعصاب للزهراتي
Time منذ 40 دقيقة Views 1264