شاهد.. أسوأ مهنة في العالم

دكا (صدى):
تسببت إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم في تفاقم أزمة القمامة في بنغلاديش، حيث إضطر عمال النظافة في البلد للسباحة في أعماق أنهار القمامة للمساعدة في تنظيف القنوات في وظيفة توصف بأنها "الأسوأ في العالم على الإطلاق.
وتجري المياه سابقا في القناة قبل أن تصل أكوام النفايات إليها لتتجمع على امتداد 24 كيلومترًا في الشمال الغربي من عاصمة بنجلاديش، وعملت جبال من أكياس القمامة السوداء والزجاجات البلاستيكية والأغلفة الفارغة والنفايات المنزلية على انسداد القناة الواقعة في مدينة سافار.
وقد تم تلويث الأنهار والقنوات في منطقة دالشوارى وبانجشي وتوراغ منذ سنوات. وقامت فرق التنظيف ببلدية سافار بالتخلص من النفايات المنزلية والبلاستيكية والطبية والصناعية والنفايات الإلكترونية في 50 موقعًا معظمها على القنوات والأنهار.