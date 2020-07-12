نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

فريق عمل بين "هدف" و"الأمن السيبراني" لتوظيف المواطنين في تخصصات تقنية متقدمة

Time منذ 35 دقيقة
Views 1398
فريق عمل بين "هدف" و"الأمن السيبراني" لتوظيف المواطنين في تخصصات تقنية متقدمة

الرياض (صدى):
اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف " والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تشكيل فريق عمل مشترك للإشراف على تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف توظيف الكوادر الوطنية من الجنسين في 13 تخصص تقني جديد يتطلبها سوق العمل في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

ويأتي تشكيل فريق العمل، في إطار اتفاقية الدعم المبرمة بين الجهتين مؤخرا، لتدريب وتأهيل وتطوير مهارات القوى البشرية الوطنية، لشغل وظائف في القطاع الخاص، وضمان استقرارها وظيفياً بعد إتمام فترة التدريب.

وسيتولى فريق العمل المشترك، متابعة تنفيذ البرنامج التدريبي وإجراء الزيارات الميدانية، لضمان جودة التدريب وتحقيق أهدافه، إضافة إلى إعداد تقارير شهرية عن سير البرنامج في شقيه (النظري والعملي)، وذلك خلال مدة التدريب المقدرة بـ 4 أشهر.

وبموجب الاتفاقية المبرمة، سيتعين على "هدف" تقديم الدعم من خلال المشاركة في تحمل تكاليف التدريب النظري والعملي للمتدربين، في حين سيتولى "الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز" توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية في مجالات الأمن السيبراني والبرمجة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، ومتابعة استمراريتهم على رأس العمل.

وتنطلق مستهدفات الاتفاقية، من إشراك القوى الوطنية وتمكينها للعمل في التخصصات التقنية المتقدمة، سعيا لتقليص الفجوة بين الاحتياج ومتطلبات سوق العمل، بما يضمن رفع كفاءة القطاع التقني في المملكة.

ووفقا لمجالات التدريب، تضمن مجال الأمن السيبراني تنفيذ البرامج التدريبية التالية: الدورة التأسيسية للأمن السيبراني، والحماية الدفاعية، والحماية الهجومية، والبنية التحتية التقنية، والهندسة العكسية.

في حين اشتمل مجال البرمجة على تنفيذ البرامج التدريبية الآتية: برمجة واجهات الويب الأمامية (Full Stack Development) والبرمجة المتكاملة (NET) والبرمجة المتكاملة وتصميم تجربة وواجهات المستخدم، وبرمجة .تطبيقات الأندرويد و آي أو إس، بينما يأتي تنفيذ مجال "البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي" وفق البرامج التدريبية التالية: علم البيانات، والذكاء الاصطناعي .

Time واتساب

أحدث التعليقات

سالم ال حويس
الزين زين لوقام من النوم والشين شين لو تغسل كل يوم . انااشهد انها في قمة الجمال ❤
عالمي 1955
مع احترامي ماصدقت سامي القابر سجل هدفين من ضربه جزاء وهدف من تمريره من مالك معاذ انفراديه اي هدف عالمي تتكلم عنه يازعيقي
مطر الاسود
اهل العقول في راحة , ايا كان المحتوى فهو لا يهم مقارنة بالقباحة التي تظهر بها والأدهى من ذلك انها دفعت مبالغ كبيرة في عمليات تجميل لا طائل من ورائها واضح ان مقاييس الجمال عند هؤلاء وصلت الى الحضيض
ابوسلطان
اعتقد الشخص الي صورهم لايختلف عنهم في اهمالهم حيث انه اهتم بتصوير اكثر من انقاذهم من معاناتهم من التقيئ والدوخه واتمنى محاسبة الحيوان الي صور قبل محاسبة ولي الامر المهمل
ابو محمد
جميع الدول اذا عادة بعضها بعضا تجد العداوة في الظاهر لكنهم في الخفاء كاذبون على شعوبهم...

أخر الأخبار

لص يعود لمنزل سرقه بعدما نسى قميصه !
لص يعود لمنزل سرقه بعدما نسى قميصه !
Time منذ 6 ثواني Views 0
نجل أميتاب باتشان يعلن إصابته بفيروس كورونا بعد والده بدقائق
نجل أميتاب باتشان يعلن إصابته بفيروس كورونا بعد والده بدقائق
Time منذ دقيقتين Views 1040
رصد أكثر من 400 مخالفة عمل تحت آشعة الشمس بالشرقية
رصد أكثر من 400 مخالفة عمل تحت آشعة الشمس بالشرقية
Time منذ 8 دقائق Views 1204
بالصور.. ضبط قائد مركبة مارس التفحيط بالمدينة المنورة
بالصور.. ضبط قائد مركبة مارس التفحيط بالمدينة المنورة
Time منذ 14 دقيقة Views 1328
"الملك فيصل التخصصي" ضمن أكبر 5 مراكز على مستوى العالم في جراحة "الروبوت" للقلب
"الملك فيصل التخصصي" ضمن أكبر 5 مراكز على مستوى العالم في جراحة "الروبوت" للقلب
Time منذ 26 دقيقة Views 1148
المياه الوطنية تعلق على واقعة اختلاط مشتقات نفطية بمياه مواطن في عفيف
المياه الوطنية تعلق على واقعة اختلاط مشتقات نفطية بمياه مواطن في عفيف
Time منذ 28 دقيقة Views 1527
شاهد.. أسوأ مهنة في العالم
شاهد.. أسوأ مهنة في العالم
Time منذ 30 دقيقة Views 747
فريق عمل بين "هدف" و"الأمن السيبراني" لتوظيف المواطنين في تخصصات تقنية متقدمة
فريق عمل بين "هدف" و"الأمن السيبراني" لتوظيف المواطنين في تخصصات تقنية متقدمة
Time منذ 35 دقيقة Views 1398
ضبط 2 شيول وثلاث شاحنات أثناء تجريف الأراضي ونهل الرمال بالدمام
ضبط 2 شيول وثلاث شاحنات أثناء تجريف الأراضي ونهل الرمال بالدمام
Time منذ 39 دقيقة Views 1467
درجة الدكتوراة في جراحة المخ والأعصاب للزهراتي
درجة الدكتوراة في جراحة المخ والأعصاب للزهراتي
Time منذ 40 دقيقة Views 1264