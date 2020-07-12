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المياه الوطنية تعلق على واقعة اختلاط مشتقات نفطية بمياه مواطن في عفيف

Time منذ 28 دقيقة
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المياه الوطنية تعلق على واقعة اختلاط مشتقات نفطية بمياه مواطن في عفيف

محمد السعران (صدى):
كشفت مصادر خاصة لصحيفة " صدى "، اليوم الأحد، عن تعليق شركة المياه الوطنية على واقعة اختلاط مشتقات نفطية بمياه أحد المواطنين في محافظة عفيف، والتي كانت قد تناولتها " صدى " .

وأوضحت المصادر، أنه فور ورود البلاغ باشرت الفرق الفنية المختصة عقار العميل واتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وبعد فحص الشبكة المغذية لعقار العميل والعقارات المجاورة تبينت سلامة الفحوصات المخبرية من أية تلوث في الشبكة العامة، وأن المادة البترولية التي وجدت في خزان العميل سببها تسرب من ورشة بترولية مجاورة للعقار.

وأكدت أنه تم القيام بإجراءات التنظيف والتعقيم لخزان مياه العميل المتضرر وإعادة تعبئته من خلال تزويده بناقلة مياه مجانية؛ فيما رحبت شركة المياه الوطنية باستقبال اقتراحات واستفسارات أو شكاوى العملاء عن طريق منصاتها الرسمية، إما عبر الاتصال على الرقم 920001744 أو عن طريق الفرع الإلكتروني للشركة.

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أحدث التعليقات

سالم ال حويس
الزين زين لوقام من النوم والشين شين لو تغسل كل يوم . انااشهد انها في قمة الجمال ❤
عالمي 1955
مع احترامي ماصدقت سامي القابر سجل هدفين من ضربه جزاء وهدف من تمريره من مالك معاذ انفراديه اي هدف عالمي تتكلم عنه يازعيقي
مطر الاسود
اهل العقول في راحة , ايا كان المحتوى فهو لا يهم مقارنة بالقباحة التي تظهر بها والأدهى من ذلك انها دفعت مبالغ كبيرة في عمليات تجميل لا طائل من ورائها واضح ان مقاييس الجمال عند هؤلاء وصلت الى الحضيض
ابوسلطان
اعتقد الشخص الي صورهم لايختلف عنهم في اهمالهم حيث انه اهتم بتصوير اكثر من انقاذهم من معاناتهم من التقيئ والدوخه واتمنى محاسبة الحيوان الي صور قبل محاسبة ولي الامر المهمل
ابو محمد
جميع الدول اذا عادة بعضها بعضا تجد العداوة في الظاهر لكنهم في الخفاء كاذبون على شعوبهم...

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