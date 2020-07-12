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فلكية جدة: مذنب "نيووايز" يظهر في سماء المملكة من الثلاثاء إلى السبت

Time منذ 43 دقيقة
Views 1372
فلكية جدة: مذنب "نيووايز" يظهر في سماء المملكة من الثلاثاء إلى السبت

جدة (صدى):
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن المذنب نيووايز (C/2020 F3)، سيكون مرئيا في سماء المملكة من غروب شمس الثلاثاء المقبل وحتى السبت.

وأوضح أبو زاهرة أن أول فرصة مسائية لرؤية المذنب نيووايز، ستبدأ بعد غروب شمس اليوم، الأحد، حيث سيكون على إرتفاع 5 درجات فوق الأفق الشمالي – الشمال الغربي بعد 80 دقيقة من غروب الشمس.

وتابع أبو زهرة أنه بحلول يوم الثلاثاء 14 يوليو، سيكون إرتفاع المذنب قد تضاعف إلى 10 درجات، وسيقع إلى أعلى يمين موقع غروب الشمس، وبحلول 19 يوليو سيكون قد تضاعف مرة أخرى إلى 20 درجة، وفي ذلك الوقت سيكون قد انتقل إلى الأفق الشمالي الغربي.

وقال أبو زاهرة يتوقع بأن أفضل وقت لمشاهدة المذنب نيووايز خلال المساء سيكون في الفترة من 14 إلى 19 يوليو الجاري.

يجب التذكير بأن رؤية المذنب تحتاج إلى أفضل الظروف الجوية الممكنة، فحتى مذنب لامع مثل نيووايز يمكن طمسه بواسطة غيوم الأفق الرقيقة، الضباب، الهواء الرطب، الدخان، توهج الشفق وخاصة أضواء المدينة، لذلك كلما ابتعدت عن إضاءة المدن كلما كانت السماء مظلمة وتتحسن رؤية المذنب ويفضل استخدام المناظير.

وتشير القياسات أن قطر نواة المذنب تبلغ خمسة كيلومترات وهناك ذيل طويل جميل منحنيًا من الغبار بلون ضارب للصفرة يشاهد عبر المناظير والتلسكوبات الصغيرة، وإلى جانب الذيل الغباري هناك ذيل أيوني من الغازات، ويفترض رؤية الذيل الغباري بسهولة في السماء المظلمة وكلما اقترب المذنب من الأرض.

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أحدث التعليقات

سالم ال حويس
الزين زين لوقام من النوم والشين شين لو تغسل كل يوم . انااشهد انها في قمة الجمال ❤
عالمي 1955
مع احترامي ماصدقت سامي القابر سجل هدفين من ضربه جزاء وهدف من تمريره من مالك معاذ انفراديه اي هدف عالمي تتكلم عنه يازعيقي
مطر الاسود
اهل العقول في راحة , ايا كان المحتوى فهو لا يهم مقارنة بالقباحة التي تظهر بها والأدهى من ذلك انها دفعت مبالغ كبيرة في عمليات تجميل لا طائل من ورائها واضح ان مقاييس الجمال عند هؤلاء وصلت الى الحضيض
ابوسلطان
اعتقد الشخص الي صورهم لايختلف عنهم في اهمالهم حيث انه اهتم بتصوير اكثر من انقاذهم من معاناتهم من التقيئ والدوخه واتمنى محاسبة الحيوان الي صور قبل محاسبة ولي الامر المهمل
ابو محمد
جميع الدول اذا عادة بعضها بعضا تجد العداوة في الظاهر لكنهم في الخفاء كاذبون على شعوبهم...

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