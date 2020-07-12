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«اردوغان» يقرر إغلاق جامعة مرموقة انتقاماً من معارضيه

Time منذ 48 دقيقة
Views 1468
«اردوغان» يقرر إغلاق جامعة مرموقة انتقاماً من معارضيه

أنقرة (صدى):
يواصل " اردوغان " تكبيل الآراء وتقييد حرية التعبير ليس فقط على المستوى الإعلامي او السياسي وإنما أيضاً على المستوى التعليمي .

فقد فاجأ "أردوغان " الأكاديميين والطلاب بإصدار مرسوم بإغلاق جامعة اسطنبول سهير وهي جامعة خاصة غير ربحية بحجة عدم وجود تمويل لأنشطتها ، إلا ان الأكاديميين والسياسين ورؤساء الأحزب اكدوا ان القرار لإسكات اي رأي ناقد لسياسته وآداء الحكومة .

والمثير للدهشة ان قرار الإغلاق جاء بعد النجاح الكبير للجامعة ، حيث وصفتها جمعية دراسات الشرق الأوسط بأنها مؤسسة تعليمية مستقلة سرعان ما أنشأت سمعة قوية في العديد من التخصصات الأكاديمية ، وانها ملاذ لوجهات نظر متنوعة وجذبت العديد من العلماء .

الجدير بالذكر ان هذا القرار ليس الأول من نوعه ، إذ سبق وأغلق لعديد من الجامعات بعد محاولة الإنقلاب 2016 بحجة صلتها برجل الدين المنفي عبد الله غولن .

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أحدث التعليقات

سالم ال حويس
الزين زين لوقام من النوم والشين شين لو تغسل كل يوم . انااشهد انها في قمة الجمال ❤
عالمي 1955
مع احترامي ماصدقت سامي القابر سجل هدفين من ضربه جزاء وهدف من تمريره من مالك معاذ انفراديه اي هدف عالمي تتكلم عنه يازعيقي
مطر الاسود
اهل العقول في راحة , ايا كان المحتوى فهو لا يهم مقارنة بالقباحة التي تظهر بها والأدهى من ذلك انها دفعت مبالغ كبيرة في عمليات تجميل لا طائل من ورائها واضح ان مقاييس الجمال عند هؤلاء وصلت الى الحضيض
ابوسلطان
اعتقد الشخص الي صورهم لايختلف عنهم في اهمالهم حيث انه اهتم بتصوير اكثر من انقاذهم من معاناتهم من التقيئ والدوخه واتمنى محاسبة الحيوان الي صور قبل محاسبة ولي الامر المهمل
ابو محمد
جميع الدول اذا عادة بعضها بعضا تجد العداوة في الظاهر لكنهم في الخفاء كاذبون على شعوبهم...

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