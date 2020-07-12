«اردوغان» يقرر إغلاق جامعة مرموقة انتقاماً من معارضيه

أنقرة (صدى):
يواصل " اردوغان " تكبيل الآراء وتقييد حرية التعبير ليس فقط على المستوى الإعلامي او السياسي وإنما أيضاً على المستوى التعليمي .
فقد فاجأ "أردوغان " الأكاديميين والطلاب بإصدار مرسوم بإغلاق جامعة اسطنبول سهير وهي جامعة خاصة غير ربحية بحجة عدم وجود تمويل لأنشطتها ، إلا ان الأكاديميين والسياسين ورؤساء الأحزب اكدوا ان القرار لإسكات اي رأي ناقد لسياسته وآداء الحكومة .
والمثير للدهشة ان قرار الإغلاق جاء بعد النجاح الكبير للجامعة ، حيث وصفتها جمعية دراسات الشرق الأوسط بأنها مؤسسة تعليمية مستقلة سرعان ما أنشأت سمعة قوية في العديد من التخصصات الأكاديمية ، وانها ملاذ لوجهات نظر متنوعة وجذبت العديد من العلماء .
الجدير بالذكر ان هذا القرار ليس الأول من نوعه ، إذ سبق وأغلق لعديد من الجامعات بعد محاولة الإنقلاب 2016 بحجة صلتها برجل الدين المنفي عبد الله غولن .