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3 حالات وفاة وإصابتين خطيرتين في حادث مروع على طريق «‏مكة - الليث»

Time منذ ساعة
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3 حالات وفاة وإصابتين خطيرتين في حادث مروع على طريق «‏مكة - الليث»

مكة المكرمة (صدى):
شهد طريق الساحل القديم "مكة - الليث" بالعاصمة المقدسة، أمس السبت، حادث تصادم مروع نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين

وكانت قد تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بلاغًا بالحادث؛ حيث تم توجيه 3 فرق إسعافية للموقع؛ فيما قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة، عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود 3 حالات وفاة وإصابتين خطيرتين.

وفي السياق نفسه، أكد عبدالعزيز بادومان، أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابَين ونُقلا إلى مستشفى النور التخصصي، بحسب صحيفة "سبق" .

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أحدث التعليقات

سالم ال حويس
الزين زين لوقام من النوم والشين شين لو تغسل كل يوم . انااشهد انها في قمة الجمال ❤
عالمي 1955
مع احترامي ماصدقت سامي القابر سجل هدفين من ضربه جزاء وهدف من تمريره من مالك معاذ انفراديه اي هدف عالمي تتكلم عنه يازعيقي
مطر الاسود
اهل العقول في راحة , ايا كان المحتوى فهو لا يهم مقارنة بالقباحة التي تظهر بها والأدهى من ذلك انها دفعت مبالغ كبيرة في عمليات تجميل لا طائل من ورائها واضح ان مقاييس الجمال عند هؤلاء وصلت الى الحضيض
ابوسلطان
اعتقد الشخص الي صورهم لايختلف عنهم في اهمالهم حيث انه اهتم بتصوير اكثر من انقاذهم من معاناتهم من التقيئ والدوخه واتمنى محاسبة الحيوان الي صور قبل محاسبة ولي الامر المهمل
ابو محمد
جميع الدول اذا عادة بعضها بعضا تجد العداوة في الظاهر لكنهم في الخفاء كاذبون على شعوبهم...

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