3 حالات وفاة وإصابتين خطيرتين في حادث مروع على طريق «‏مكة - الليث»

مكة المكرمة (صدى):
شهد طريق الساحل القديم "مكة - الليث" بالعاصمة المقدسة، أمس السبت، حادث تصادم مروع نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين
وكانت قد تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بلاغًا بالحادث؛ حيث تم توجيه 3 فرق إسعافية للموقع؛ فيما قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة، عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود 3 حالات وفاة وإصابتين خطيرتين.
وفي السياق نفسه، أكد عبدالعزيز بادومان، أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابَين ونُقلا إلى مستشفى النور التخصصي، بحسب صحيفة "سبق" .