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حساب المواطن: لا يتم الإفصاح عن دخل التأهيل الشامل

Time منذ 17 دقيقة
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حساب المواطن: لا يتم الإفصاح عن دخل التأهيل الشامل

الرياض (صدى):
أوضح حساب المواطن أن دخل التأهيل الشامل لا يتم الإفصاح عنه ضمن مصادر الدخل الخاصة بالمستفيدين في البرنامج، وذلك ردا على إستفسار بهذا الشأن.

وكان حساب المستفيدين التابع لحساب المواطن عبر "تويتر" جاء إستفسار له بهذا الشأن .

وكان حساب المواطن قد أودع الخميس الماضي 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والثلاثون حوالي 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.6 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 76.8 مليار ريال منها 521 مليـون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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أحدث التعليقات

وافي
الاتخجلون من هذا الخرط الفاضي
نجاة محمد
للاسف امهم متوفاة حسب ماوصلني وزوجة الاب هي من وضعطهم في السيارة و الاب نايم في العسل
كجمغلو
الله يرحمه ويغفر له
عبدالعزيز
بدل المعيشة مع السلامة الله يستر على حساب المواطن شهر هذا منازل حساب المواطن 😤😤
ام العنود
يجب ان يكون الرأي غير متعصب او منحاز ماجد انجازاتة محلية وايام الهواة ومشاركاتة الاسيوية والعالمية محدودة وتكاد لا تذكر ولا يملك اي هدف عالمي وهذة حقيقة يعرفها الجميع سامي/لاعب اسطورة انجازاتة اغلبها عالمية وهذا رفع شأن الرياضية السعودية واصبح هداف العرب بكاس العالم سعودي بطولات سامي اكثر بكثير من ماجد الزبدة/ يجب احترام اساطيرنا وننزلهم منازلهم ممكن يكون ماجد رمزا لاقدميتة واخلاقة العالية ويكون الجابر بانجازاتة هو الاسطورة الحقيقية انجازات محلية واسيوية وعالمية نفاخر بها امام عالمنا العربي وقارتنا الاسيوية واخيرا اهتمام الفيفا بسامي الجابر كاسطورة لم ياتي من فراغ واكبر دليل تمثيل الجابر للرياضة السعودية في المحافل الدولية وجميع المؤتمرات التي تخص الفيفا تصوروا ان الجابر شارك مع الفيفا باكثر من 100 محفل عالمي ولا ننسى مشاركتة ببطولة كاس العالم بروسيا مع اساطير العالم تلقى دعوات بالبطولة بروسيا لحضور: قرعة كاس العالم افتتاخ كاس العالم ختام كاس العالم حضور مؤتمر الكونغرس بروسيا يجب ان ننصف الاساطير ومنهم فؤاد انور والعويران والثنيان ونور النعيمة

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