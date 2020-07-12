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القيادة تهنئ رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده

Time منذ 49 دقيقة
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القيادة تهنئ رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ميلو ديوكانوفيتش رئيس الجبل الأسود، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجبل الأسود الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ميلو ديوكانوفيتش رئيس الجبل الأسود، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجبل الأسود الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

وافي
الاتخجلون من هذا الخرط الفاضي
نجاة محمد
للاسف امهم متوفاة حسب ماوصلني وزوجة الاب هي من وضعطهم في السيارة و الاب نايم في العسل
كجمغلو
الله يرحمه ويغفر له
عبدالعزيز
بدل المعيشة مع السلامة الله يستر على حساب المواطن شهر هذا منازل حساب المواطن 😤😤
ام العنود
يجب ان يكون الرأي غير متعصب او منحاز ماجد انجازاتة محلية وايام الهواة ومشاركاتة الاسيوية والعالمية محدودة وتكاد لا تذكر ولا يملك اي هدف عالمي وهذة حقيقة يعرفها الجميع سامي/لاعب اسطورة انجازاتة اغلبها عالمية وهذا رفع شأن الرياضية السعودية واصبح هداف العرب بكاس العالم سعودي بطولات سامي اكثر بكثير من ماجد الزبدة/ يجب احترام اساطيرنا وننزلهم منازلهم ممكن يكون ماجد رمزا لاقدميتة واخلاقة العالية ويكون الجابر بانجازاتة هو الاسطورة الحقيقية انجازات محلية واسيوية وعالمية نفاخر بها امام عالمنا العربي وقارتنا الاسيوية واخيرا اهتمام الفيفا بسامي الجابر كاسطورة لم ياتي من فراغ واكبر دليل تمثيل الجابر للرياضة السعودية في المحافل الدولية وجميع المؤتمرات التي تخص الفيفا تصوروا ان الجابر شارك مع الفيفا باكثر من 100 محفل عالمي ولا ننسى مشاركتة ببطولة كاس العالم بروسيا مع اساطير العالم تلقى دعوات بالبطولة بروسيا لحضور: قرعة كاس العالم افتتاخ كاس العالم ختام كاس العالم حضور مؤتمر الكونغرس بروسيا يجب ان ننصف الاساطير ومنهم فؤاد انور والعويران والثنيان ونور النعيمة

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