النصر يمنع مايكون من المشاركة في التدريبات

ماجد محمد (صدى):
رفض نادي النصر، مشاركة المدافع البرازيلي مايكون، في تدريبات الفريق الكروي الأول، خلال الفترة الأخيرة وذلك قبل استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الـ4 من أغسطس المقبل.
وأخرج النصر، مايكون من تدريبات الفريق الأول، بعدما رفض ابتزاز نادي غلطة سراي التركي المالي، من أجل شراء اللاعب نهائيًا، حيث خرج مايكون من التدريبات وواصل تمارينه في نادٍ خاص، وفقًا لبرنامج " الحصاد الرياضي " المذاع على قناة 24 الرياضية.
ومن الجدير بالذكر، أن النصر كان قد أرسل خطاباً رسمياً للنادي التركي، طلب من خلاله تمديد إعارة مايكون حتى نهاية الموسم، ولكن غلطة سراي رفض طلب النصر بعد مرور 48 ساعة من خطاب العالمي، مما جعل إدارة النصر تقوم بهذا التصرف.