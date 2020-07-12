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النصر يمنع مايكون من المشاركة في التدريبات

Time منذ 54 دقيقة
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النصر يمنع مايكون من المشاركة في التدريبات

ماجد محمد (صدى):
رفض نادي النصر، مشاركة المدافع البرازيلي مايكون، في تدريبات الفريق الكروي الأول، خلال الفترة الأخيرة وذلك قبل استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الـ4 من أغسطس المقبل.

وأخرج النصر، مايكون من تدريبات الفريق الأول، بعدما رفض ابتزاز نادي غلطة سراي التركي المالي، من أجل شراء اللاعب نهائيًا، حيث خرج مايكون من التدريبات وواصل تمارينه في نادٍ خاص، وفقًا لبرنامج " الحصاد الرياضي " المذاع على قناة 24 الرياضية.

ومن الجدير بالذكر، أن النصر كان قد أرسل خطاباً رسمياً للنادي التركي، طلب من خلاله تمديد إعارة مايكون حتى نهاية الموسم، ولكن غلطة سراي رفض طلب النصر بعد مرور 48 ساعة من خطاب العالمي، مما جعل إدارة النصر تقوم بهذا التصرف.

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أحدث التعليقات

وافي
الاتخجلون من هذا الخرط الفاضي
نجاة محمد
للاسف امهم متوفاة حسب ماوصلني وزوجة الاب هي من وضعطهم في السيارة و الاب نايم في العسل
كجمغلو
الله يرحمه ويغفر له
عبدالعزيز
بدل المعيشة مع السلامة الله يستر على حساب المواطن شهر هذا منازل حساب المواطن 😤😤
ام العنود
يجب ان يكون الرأي غير متعصب او منحاز ماجد انجازاتة محلية وايام الهواة ومشاركاتة الاسيوية والعالمية محدودة وتكاد لا تذكر ولا يملك اي هدف عالمي وهذة حقيقة يعرفها الجميع سامي/لاعب اسطورة انجازاتة اغلبها عالمية وهذا رفع شأن الرياضية السعودية واصبح هداف العرب بكاس العالم سعودي بطولات سامي اكثر بكثير من ماجد الزبدة/ يجب احترام اساطيرنا وننزلهم منازلهم ممكن يكون ماجد رمزا لاقدميتة واخلاقة العالية ويكون الجابر بانجازاتة هو الاسطورة الحقيقية انجازات محلية واسيوية وعالمية نفاخر بها امام عالمنا العربي وقارتنا الاسيوية واخيرا اهتمام الفيفا بسامي الجابر كاسطورة لم ياتي من فراغ واكبر دليل تمثيل الجابر للرياضة السعودية في المحافل الدولية وجميع المؤتمرات التي تخص الفيفا تصوروا ان الجابر شارك مع الفيفا باكثر من 100 محفل عالمي ولا ننسى مشاركتة ببطولة كاس العالم بروسيا مع اساطير العالم تلقى دعوات بالبطولة بروسيا لحضور: قرعة كاس العالم افتتاخ كاس العالم ختام كاس العالم حضور مؤتمر الكونغرس بروسيا يجب ان ننصف الاساطير ومنهم فؤاد انور والعويران والثنيان ونور النعيمة

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