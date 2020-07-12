بالصورة.. خالد النبوي يكشف جانب من المشهد الأخير لمسلسل «ممالك النار»

القاهرة (صدى):
نشر الفنان المصري خالد النبوي صورة من كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل " ممالك النار" مع اشتعال أحداثه الأخيرة .
وعلق "النبوي" على الصورة قائلاً : "كواليس المشهد الأخير من ممالك النار، طومان باي .
وتفاعل المتابعون مع الصورة وسط توقعات النهاية وتمنيات بتأدية الفنان أدوار تاريخية متعددة كما كان آدائه مميز في المسلسل الذي لقى نجاح كبير في الوطن العربي .
الجدير بالذكر ان مسلسل "ممالك النار" بطولة خالد النبوي، كندة حنا، محمود نصر، ومن تأليف محمد سليمان عبدالله، ومن إخراج أليخاندرو توليدو .