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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس حار الى شديد الحرارة على منطقتي الرياض و الشرقية فيما تأثر الرياح النشطة على مناطق (الرياض ،نجران ، الحدود الشمالية، الجوف ، مكة المكرمة ، الليث ، جازان) وسماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابوعبدالله
اخبره قال انه مات بعد وفاة امه بشهر
فيصل
حمد هههههههه خطير انت والرعيهة ترعى
اللهو البرئ
الا شكلهم قد نظفوا الوناء وغمومه من الليلة الاولة.وسلتوه بصبره😂😂😂😂اتحدى من يعرف كلامي وقصدي..
تركي ابن حميد
يعني لو قال كل واحد يحضر صديقته ما طلع شرط غريب . يا مثبت العقل والدين.
اللهو البرئ
يعني حامل ..دامك حامل خلاص اسكتي خليها على مبنى الشايب..الله يخسكم من قوم.😂😂😂

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